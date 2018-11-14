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LogiTrans Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı
14 Kasım 2018, 14:57
Yeşilköy Atatürk Havalimanı yanında bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nde 9. ve 10. Holl’de düzenlenen fuar sektörden ilgi görüyor.
Fuarın açılışında sektör temsilcileri, Türkiye’deki lojistiğin önemi, gelişme kapasitesi ve dünya içindeki yerini vurguladılar.
Lojistik sektörünün gelişimine uzun süredir katkı yapan LogiTrans Fuarı’nın katılımcıları arasında kara ve deniz taşımacıları, hava kargo şirketleri, liman şirketleri ile ilgili sektör kurulları yer alıyor.
Ford Truck ve Krone de lojistik sektörüne sunduğu araçları ile fuarda yerlerini almış durumdalar.
Sağlık Lojistik, THY, Lufthansa, Ceynak, Arkas Lojistik de hizmetlerini tanıtmak üzere fuardalar…
Fuar düzenlenmesindeki özenle dikkat çekiyor ve ziyaretçilerin beğenisini bu yönü ile de kazanıyor.
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