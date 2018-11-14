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Citroën C3 WRC sezonu Avustralya Rallisi’yle kapatiyor

Citroën C3 WRC sezonu Avustralya Rallisi’yle kapatiyor

Tarih 14 Kasım 2018, 11:48

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, sezonun son rallisi olan Avustralya Rallisi’ne hazır

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın on ikinci ayağı olan İspanya Rallisi’nin ardından sıra Avustralya Rallisi’nde. Avustralya’nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Dokuz kez WRC şampiyonu olan Sébastien Loeb - Daniel Elena ikilisiyle İspanya Rallisi’nde podyumun en üst basamağına ismini yazdıran Citroën Total Abu Dhabi WRT, Avustralya Rallisi’nde Craig Breen – Scott Martin, Mads Østberg – Torstein Eriksen ekipleriyle start alacak.

Yarış ile ilgili bilinmesi gerekenler
* 24 özel etaptan oluşan yarışın özel etap uzunluğu 318.64 km.
* Yarışta ekipleri ve otomobilleri toprak zemin kadar 50 dereceyi bulan hava sıcaklığı da zorlayacak.
* Citroën bu ralliyi 2 kez kazanmayı başardı.
2004 yılında Sébastien Loeb, Xsara WRC ile
2005 yılında François Duval, Xsara WRC ile Citroën’e birinciliği getiren isimler oldu.

 

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