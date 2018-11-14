BANTBORU Off-Road Team matematiksel olarak birinciliğini ve ikinciliğini garantiledi

Anasayfa » Güncel

14 Kasım 2018, 10:57

Batuhan Korkut Türkiye Off-Road Şampiyonasında S1 Kopilotlar Birinciliğini garantiledi.

2016 sezonunu ülkemizin ilk kadın Off-Road S1 şampiyonu olarak kapatan 1994 doğumlu İlayda Hancı Korkut, bir yıllık aradan sonra BANTBORU Off-Road Team bünyesinde ve Batuhan Korkut kopilotluğunda parkurlara geri döndü.Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın Sinop’ta gerçekleşen son ayağında, İlayda Hancı Korkut yaşadığı teknik sorunlara rağmen mücadeleyi bırakmadı ve dördüncü sırada finiş gördüğü yarış sonrasında, şampiyonayı S1 Pilotlar İkincisi olarak bitirmeyi matematiksel olarak garantiledi. Batuhan Korkut da Şampiyonada S1 Kopilotlar Birinciliğini matematiksel olarak garantiledi.Türkiye Off Road Şampiyonası Sinop ayağında, BANTBORU Off-Road Team’in Batuhan Korkut yönetiminde S1 sınıfında yarışan ikinci aracı Suzuki Vitara da mücadeleye dahil oldu. Bu araçta Batuhan Korkut’a Celalettin Şahinereşlik etti. BANTBORU Off-Road Team renklerini taşıyan diğer araç Suzuki Grand Vitara’da ise İlyada Hancı’nın kopilotluğunu Ahmet Karaca üstlendi.Batuhan Korkut-Celalettin Şahinerikilisi, Sinop’ta sorunsuz bir yarış sonrasında Suzuki Vitara’larıyla S1 Birinciliğine uzandılar.2018’in, BantboruOff Road Team için zorlayıcı olduğu kadar keyifli bir sezon olduğunu vurgulayan, “Sportif anlamda rakiplerimizden ziyade mekanik arızalar ile mücadele etmek zorunda kaldık. Ancak ‘Rekabetçi Performans’ mottomuzu en iyi şekilde tüm camiaya gösterdiğimize inanıyoruz” dedi.Motor sporlarının 3 katmanda başarıyı içerisinde barındırdığına vurgu yapan;“Sportif, teknik ve stratejik yetkinliğinizin olması gerekli. Sezon boyunca gerek sportif gerek teknik gerekse stratejik kararlar ileaşılması gereken zorluklara göğüs gerdik. Pilotlar ve Kopilotlar şampiyonasında aldığımız başarılı sonuçlar bu işi en doğru şekilde, sporun ve sporcunun ruhuna uygun olarak yaptığımızın kanıtıdır. Buradan tüm takımlara yeni gelen sezonda başarılar diliyorum.” dedi.