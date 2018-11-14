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Alfa Romeo’dan iddialı kampanya
14 Kasım 2018, 10:39
Alfa Romeo, Giulietta modelinde sunduğu kampanya dahilinde, otomobilseverler için cazip ödeme seçenekleri sunuyor.
Kasım ayında geçerli olacak kampanyada, 129 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Giulietta,50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.
Alfa Romeo, kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta modeli için benzersiz bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Kasım ayında, yüksek verimliliğe sahip, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel ile 1,4 litrelik 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten MultiAir2 turbo benzinli motor seçenekleriyle dikkat çeken Giulietta modelleri, 129 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Kampanya aracılığı ile tüm Giulietta modelleri, 50 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.
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