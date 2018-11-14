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Felis Ödülleri’ne Renault ve Dacia damgası

14 Kasım 2018, 10:32

1 büyük ödül ile birlikte toplamda 14 Felis ve 12 başarı ödülünün sahibi oldu.

Renault, Dünya’da bir ilk olan ‘Getir’ işbirliği ile Mobil kategorisinde büyük ödülü elde etti. Bu uygulama ile Renault, test sürüşü talep edenleri dakikalar içinde Megane Sedan ile istedikleri adreste buluşturdu. Aynı proje Dijital, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Dönüştüren Pazarlama Etkisi ve Medya kategorilerinde 10 Felis ve 4 başarı ödülüne layık görüldü.



Dijital kategorisinde, “Kara Değil Kara Geçilen Cuma (Black Friday)” çalışması ile 2 başarı ödülünün sahibi olan Renault, ‘Getir’ işbirliği kamuoyu duyurusu ile 1 başarı ödülü elde etti.

Film kategorisinde ise Megane Sedan ‘Beklenmedik ol’ çalışması ile 1 Felis ödülünün sahibi Renault olurken; Dacia‘Hakkını Ver’ çalışması ile 1 başarı ödülüne layık görüldü.



Dacia, Marka Deneyimi ve Aktivasyon kategorisinde “Duster Roadshow” ile 1 Başarı ödülü aldı. Medya kategorisinde ise ‘Kadınlar Günü’nde Kalıpları Kır’ çalışması ile Renault; ‘Teknolojinin Hakkını Veren Duster Roadshow’ organizasyonu ile Dacia birer başarı ödülünün sahibi oldu.



Ayrıca Dacia,ilk 100 “Duster e-ticaret”çalışması ile Dönüştüren Pazarlama Etkisi kategorisinde 1 Felis, 1 başarı olmak üzere toplam 2 ödül kazandı. Radyo kategorisinde “Duster Çok Doğal” çalışması ile 1 Felis ve 1 Başarı ödülü elde etti.



