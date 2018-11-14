TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Felis Ödülleri’ne Renault ve Dacia damgası

Felis Ödülleri’ne Renault ve Dacia damgası

Tarih 14 Kasım 2018, 10:32

1 büyük ödül ile birlikte toplamda 14 Felis ve 12 başarı ödülünün sahibi oldu.

Renault, Dünya’da bir ilk olan ‘Getir’ işbirliği ile Mobil kategorisinde büyük ödülü elde etti. Bu uygulama ile Renault, test sürüşü talep edenleri dakikalar içinde Megane Sedan ile istedikleri adreste buluşturdu. Aynı proje Dijital, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Dönüştüren Pazarlama Etkisi ve Medya kategorilerinde 10 Felis ve 4 başarı ödülüne layık görüldü.

Dijital kategorisinde, “Kara Değil Kara Geçilen Cuma (Black Friday)” çalışması ile 2 başarı ödülünün sahibi olan Renault, ‘Getir’ işbirliği kamuoyu duyurusu ile 1 başarı ödülü elde etti.
Film kategorisinde ise Megane Sedan ‘Beklenmedik ol’ çalışması ile 1 Felis ödülünün sahibi Renault olurken; Dacia‘Hakkını Ver’ çalışması ile 1 başarı ödülüne layık görüldü.

Dacia, Marka Deneyimi ve Aktivasyon kategorisinde “Duster Roadshow” ile 1 Başarı ödülü aldı. Medya kategorisinde ise ‘Kadınlar Günü’nde Kalıpları Kır’ çalışması ile Renault; ‘Teknolojinin Hakkını Veren Duster Roadshow’ organizasyonu ile Dacia birer başarı ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca Dacia,ilk 100 “Duster e-ticaret”çalışması ile Dönüştüren Pazarlama Etkisi kategorisinde 1 Felis, 1 başarı olmak üzere toplam 2 ödül kazandı. Radyo kategorisinde “Duster Çok Doğal” çalışması ile 1 Felis ve 1 Başarı ödülü elde etti.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Isuzu Novociti Life 3. ödülünü Polonya’dan aldı

 Isuzu Novociti Life 3. ödülünü Polonya’dan aldı Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de ürettiği ödüllü midibüsü Isuzu Novociti Life’ye 3. ödül de Transexpo Fuarı’ndan geldi

Citroën C3 WRC sezonu Avustralya Rallisi’yle kapatiyor

 Citroën C3 WRC sezonu Avustralya Rallisi’yle kapatiyor Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, sezonun son rallisi olan Avustra...
Vahit MAHMATLI
Yapacak çok iş var!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı