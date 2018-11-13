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13 Kasım 2018, 16:28

ZF, Transist 2018 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda





















































• PowerLine 8-vitesli otomatik şanzıman ile ticari araçlarda verimlilik ve konfor standartları yeniden belirleniyor.• CeTrax lite, hafif ticari araçlar için merkezi elektrikli tahrik ünitesi.• AxTrax AVE elektrikli tahrik aksı gelecek için tasarlandı.• Openmatics ZF’nin akıllı bağlantı çözümleri uzmanı.ZF, toplu taşımacılığın da dahil olduğu birçok farklı endüstride güç aktarma ve şasi teknolojileri yanında aktif ve pasif güvenlik teknolojileri dünya lideri bir markadır. ZF, Transist 2018 Fuarı’nda şanzıman ve aks teknolojilerinde gerçekleştirilen son gelişmelerin ve akıllı bağlantı çözümleri için geliştirilen Openmatics ürünlerini sergiledi.ZF, 08 – 10 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen Transist 2018 Fuarı’nda, CeTrax lite merkezi elektrikli tahrik ünitesi, AxTrax AVE elektrikli tahrik aksı, Openmatics akıllı bağlantı çözümlerini ve PowerLine 8-vitesli otomatik şanzımanı sergiledi.ZF, “PowerLine” ile yakıt tüketimi, vites geçiş konforu, güç ve ağırlık oranı en üst seviyede çözümler sunuyor. PowerLine ile ZF, orta ölçekli otobüsler ve orta ağırlıkta hizmet kamyonları için otomatik şanzıman segmentinde yeniliklere öncü oluyor. Yeni otomatik şanzıman, binek araç sistemlerinden uyarlanan sekiz ileri vitesi ve tasarım prensibi sayesinde ticari araç segmentindeki pek çok önemli kriteri, günümüz sistemlerinden daha üstün olarak rahatlıkla karşılıyor.Powershift bir şanzıman olan PowerLine, ticari araçlarda artmakta olan doğal gazlı (LNG) motor uygulamaları için de uyumlu. Akıllı şanzıman kontrolü, son derece hassas manevra fonksiyonu, yokuş kalkış desteğine ve otomatik motor durdurma fonksiyonu gibi çeşitli sürüş fonksiyonları sunuyor. ZF PowerLine, olası hibrit uygulamalar için çok daha büyük oranlarda tasarruf imkanı sağlayarak, verimliliği artıran çözümleriyle fark yaratıyor.ZF, CeTrax Lite elektrikli merkezi tahrik ünitesi ile hafif ticari araçları sıfır emisyonlu sürüşe bir adım daha yaklaştırıyor. Bu kompakt ve hafif sürüş sistemi tam entegre bir elektronik kontrol ünitesi ile invertör içeriyor. ZF elektrikli komponentlere geldiğinde, binek otomobiller için geliştirilmiş çözümleri ticari araç platformalarına taşıyarak kullanım alanlarını genişletiyor. CeTrax standart aks ve dişlilerle birleştirilebiliyor. 150 kW maksimum güç ile %25 eğimli bir yokuşu kolayca tırmanabilen CeTrax Lite, böylece araçların zorlu yol koşullarında dahi sorunsuzca ilerleyebilmelerini sağlıyor.ZF’nin şehir içi otobüsler için geliştirdiği AxTrax AVE elektrikli tahrikli aksın yeni nesli, pazara sunulduğundan bu yana, elektrikli otobüs üreticilerinin bir numaralı tercihi oldu. İki kademeli dişli grubu ile tekerleğe bağlanan iki motorun önemli ölçüde artırılan performans ve tork değerleri, elektrik tahrikli ve alçak tabanlı AxTrax AVE’yi toplu taşıma hizmetleri için daha da cazip hale getiriyor. ZF’nin elektrikli komponentleri ile donatılmış 50’den fazla otobüs ülkemizde birçok büyük şehirde kullanılmakta ve pazar lideri konumundadır.ZF, akıllı bağlantı çözümleri uzmanı Openmatics ile farklı sektörlerin ulaşım, lojistik ve ticari operasyonlarına çözüm önerileri sunuyor. Openmatics filo yönetim sistemi, karmaşık iş süreçlerinin, denetimi zor uygulamaların ve ağır finansal yüklerin sona erdirilmesi için tasarlanan çeşitli alt platformlardan oluşuyor. Bu alt platformlar daha etkin, verimli, sürdürülebilir, müşteri memnuniyetini yükselten ve ticari kazanç sağlayan iş modellerine geçiş yapabilmek için işletmelerin yanında olmaya her zaman hazır. Telematik Platform (Telematics), Ürün Gözetimi (Asset Tracking), Multimedya (Entertainment) ve OBD (On-Board Diagnostics) konu başlıkları altındaki dijital hizmetler Openmatics müşterilerini bekliyor.