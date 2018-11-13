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Alışan Lojistik Turkchem Fuarı’nda

13 Kasım 2018, 15:39

Alışan Lojistik, Turkchem Uluslararası Kimya Sanayi Fuarı’nda ziyaretçileri ile buluştu.



Kimya sanayisine yönelik olarak bu yıl sekizincisi düzenlenen Turkchem Fuarı; 8-10 Kasım tarihleri arasında farklı sektörlerden birçok firmayı bir araya getirdi. Alanında güçlü bir konuma sahip olan Alışan Lojistik, inovasyon yılı olarak belirlediği 2019 yılında müşterilerine sunacağı innovatif çözümleri, Turkchem 2018’de fuar ziyaretçilerine aktardı.



Alışan Lojistik Satış Direktörü ve İcra Kurulu üyesi Gökçe User, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarından biri olarak Turkchem 2018’de yer almak oldukça keyifliydi. Bu yıl fuara katılım yoğundu ve dolu dolu bir program vardı. Dünyanın sayılı kimya etkinlikleri arasında yer alan Turkchem’e düzenli olarak katılan tek lojistik firmasıyız. Genel olarak başarılı bir organizasyondu.” dedi.



Bünyesinde yer alan 2 ayrı ar-ge merkezinde, iş ortaklarının yazılımlarına kolaylıkla entegre olabilen teknolojik çözümleri her geçen gün geliştiren Alışan Lojistik, lojistik ihtiyaçlara yeni bakış açılarıyla cevap veriyor. Alışan Lojistik, aynı zamanda bir ar-ge merkezinin en önemli ihtiyacı olan üst yönetim iradesine de en kuvvetli şekilde sahip. Ar-ge merkezi bünyesinde gerçekleştireceği projeler ile sektöre yön vermeyi, sektörün kaynak ve süreçlerini optimize etmeyi ve küresel çapta sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan Alışan Lojistik, dijital dönüşümün geleceğin Alışan Lojistik’ini yaratmada olumlu katkılar sağlayacağına inanıyor.







