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Yalçın Dorse, ihracata devam ediyor

Yalçın Dorse, ihracata devam ediyor

Tarih 13 Kasım 2018, 15:25

Yalçın 3LB40 3 Aks lowbed yarı römork, Multifonksiyonel özellikleri ile bir çok farklı kulvarda kullanılabilinilir.

Kalkabilir platformu sayesinde forklift, sepet ve makas platform gibi çoklu taşımalar için ideal. 5 metre uzar şasisi uzun yük taşımalarıda sağlayabiliyor. 9 derece çift parça hidrolik rampaları ise her iki yana 30 cm genişleyerek hem geniş ekskavatörleri hemde asfalt finisher gibi düşük tırmanma açılı makineleri yükleyebiliyor. Her ne yükle olursa olsun tamamı hidrolik dümenlenir akslar mükemmel manevra kabiliyeti sunuyor. Dar manevralarda, fabrika girişleri veya geri geri yanaşma gerektiren operasyonlarda radyo kontrol kablosuz uzaktan kumanda ile bağımsız dümenleme yapabiliyor. Bağımsız dümenlemeden sonraki aks hizalama ise tek bir tuşla otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Arızalı makinelerin nakli için ise 10 tonluk vinç devreye giriyor.






 

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