Körfez'de duman dumana drift finali

Anasayfa » Otomobil

13 Kasım 2018, 14:17

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası 4. ve son yarışı TOSFED İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleştirildi.





PWR Balata ana sponsorluğunda Spor Toto, İnci Akü, Motul ve Power FM tarafından desteklenen organizasyonda, bu kez alışılagelmişin dışında pistin deniz şiganı olarak bilinen bölümü kullanıldı ve pilotajın daha da ön plana çıktığı süratli bir yarış yaşandı. Yerli ve yabancı sporcuların güçlü otomobilleri ile bol dumanlı kapı kapıya mücadelelere sahne olan sezon finalinde puanlamaları, Formula Drift pilotlarından Faruk Kugay ve FIA Drift hakemlerinden David Kalas gerçekleştirdi.10 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralamada günün birincisi 93 puan ile Ege Bilaloğlu olurken, ikincisi Levent Enön ve üçüncüsü ise Volkan Arısoy oldu. 11 Kasım Pazar günü antrenman turları sonrasında, pilotlarla tanışma ve padok ziyaretine ilgi büyük oldu ve ardından kapı kapıya ve bol dumanlı geçen mücadeleleri seyirciler de heyecanla takip etti… 3500 kadar seyirci katılımıyla gerçekleşen yarışta pilotların eşleşmelerdeki performansları izleyenlere için adrenalin dolu görsel bir şölen yaşattı.Final eşleşmesinde karşı karşıya gelen DM Works D’Team’in deneyimli pilotu Kemal Özhaseki ile genç sporcu Levent Enön arasındaki mücadele sonrasında birincilik kupasını kaldıran isim BMW E36 M3 ile Özhaseki oldu. Levent Enön’ün Mercedes W123 ile ikinciliği elde ettiği sezonun final yarışında üçüncülüğü kazanan isim ise BMW E36 325 ile Volkan Arısoy oldu. Şanslı izleyicilerin drift araçlarının sağ koltuklarında bu heyecana ortak olduğu etkinlik sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı’ndan aldılar.Bu yarışın ardından Kemal Özhaseki, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu. 2018 Türkiye Drift Şampiyonası puan durumu TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.