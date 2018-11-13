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Petrol Ofisi’ne “LinkedIn Rising Star” ödülü

Petrol Ofisi’ne “LinkedIn Rising Star” ödülü

Tarih 13 Kasım 2018, 14:04

Son dönemde attığı güçlü adımlarla sektöre öncülük eden Petrol Ofisi, dijital dünyadaki başarılarıyla da takdir görüyor.

Petrol Ofisi, son bir yıldaki performansıyla “LinkedIn Rising Star” ödülünü alarak Türkiye 1.si olmaya hak kazandı.

Türkiye'nin lider şirketlerini bir araya getirerek ilham vermeyi, networking fırsatı oluşturmayı ve başarıyı ödüllendirmeyi amaçlayan özel bir etkinlik olan LinkedIn Yetenek Ödülleri sahiplerini buldu.
Petrol Ofisi, LinkedIn Rising Star kategorisinde birinci oldu. Rising Star kategorisinde, Ağustos 2017-2018 tarihleri arasında LinkedIn’de iletişim yapmaya başlamış Türkiye’deki yaklaşık 200 şirket değerlendirildi. Tüm süreci çok ince elenip sık dokunarak yapılan değerlendirmenin sonunda, Petrol Ofisi hem işveren markası yönetimi hem de işe alım süreçlerinde rakiplerini geride bıraktı. Takipçi sayısı, içerik paylaşımı ve etkileşimi, işe alım lisansının aktif ve etkin kullanımı ve diğer tüm fonksiyonların ölçümlendiği kategoride Türkiye’nin en iyisi seçildi. 

 

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