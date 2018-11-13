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Aviagen Anadolu'nun tercihi Volvo Trucks

Aviagen Anadolu'nun tercihi Volvo Trucks

Tarih 13 Kasım 2018, 12:41

100’den fazla ülkedeki müşterilerine günlük ana damızlık ve damızlık civciv tedarik eden Aviagen Anadolu firması canlı civciv taşımacılığında Volvo Trucks’ı tercih etti.


Volvo Trucks Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları tarafından gerçekleşen teslimata Aviagen Anadolu adına şoförlerin koordinatörü Naci Sepetci ile Temsa İş Makinaları Kamyon Bölge Satış Yöneticisi Fatih Tuncay katıldı.

Yeniden tasarlanmış şasisi ve Volvo Dinamik Direksiyon Sistemi ile sallanma kuvveti azaltılarak direksiyon dengesi büyük ölçüde artırılan Volvo FM serisi tüm yol koşullarına uygun bir sürüşe sahip. 10 araçlık filosuna beşinci Volvo Trucks’ı dahil eden Aviagen Anadolu, havalı ön ve arka süspansiyonları ile birinci sınıf yol tutuşu olan FM13 420 HP LXL kabin 6x2 ile şoförün konforunu sağlarken taşıdığı canlı civcivlerin de sevkiyat sırasında sarsılmasını engelliyor. Aracın Volvo patentli arka aks tasarımı, istenmeyen yol kuvvetlerinin şasiye aktarılmasını engelleyerek şoför kontrolünü de arttırıyor. Aviagen Anadolu firmasının FM13 420 HP LXL kabin 6x2 tercih etmesinin bir diğer sebebi ise bozuk yollarda dahi direksiyonda oluşan titreşim ve darbelerin Volvo Dinamik Direksiyon Sistemi ile ortadan kalkması ve hareketli akslar sayesinde yüksek yol tutuşunun firmanın taşıdığı hassas yükün sarsılmadan müşterilerine ulaştırabilmesi.

Volvo Trucks FM13 420 HP LXL kabin 6x2 araçtan en yüksek performansı elde edebilmeleri için Temsa İş Makinaları ayrıca Anadolu Aviagen firması şoförlerine Volvo araç teknik eğitimi ve sürüş eğitimi de verdi.



 

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