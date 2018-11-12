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Continental, 360 derece çözümlerini tanıttı

Continental, 360 derece çözümlerini tanıttı

Tarih 12 Kasım 2018, 16:35

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, İş Makinaları Mühendisleri Birliği’nin (İMMB) davetiyle Ankara’da bir seminer düzenledi.


Pek çok sektörden üst düzey yöneticilerin ve satınalma müdürlerinin katıldığı seminerde, Continental Endüstriyel Lastikleri Satış Müdürü Serkan Erat, Kamyon Lastikleri Ankara Bölge Satış Müdürü Murat Yağmur ve Dijital Çözümler Uzmanı Ozan Bucan; Continental’in ileri teknoloji, performans, verimlilik ve kaliteyi bir arada sunan iş makinesi ve kamyon lastiklerini ve 360 derece çözümler içeren entegre filo hizmetlerini anlattı.

Continental, İş Makinaları Mühendisler Birliği (İMMB)’nin davetiyle 25 Eylül’de Ankara’da bir seminer düzenledi. İMMB üyeleri ile başta maden ve inşaat firmaları olmak üzere pek çok sektörden yöneticilerin katıldığı seminerin açılış konuşmasını İMMB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Silpağar yaptı. Silpağar’ın ardından sözü alan Continental Endüstriyel Lastikleri Satış Müdürü Serkan Erat, Kamyon Lastikleri Ankara Bölge Satış Müdürü Murat Yağmur ve Dijital Çözümler Uzmanı Ozan Bucan, Continental’in ileri teknoloji, performans, verimlilik ve kaliteyi bir arada sunan iş makinesi ve kamyon lastiklerini ve 360 derece çözümler içeren entegre filo hizmetlerini anlattı.

Continental’in endüstriyel lastikleri daha fazla değer yaratıyor
Continental; endüstriyel lastikler ürün portföyü altında forklift lastikleri başta olmak üzere çok amaçlı araçların lastikleri (MPT), inşaat, limanlar, havalimanları için iş makinesi lastikleri geliştiriyor. Lojistik sektörü ve sanayinin en önemli araçlarından olan forkliftler için dünya genelinde lastik üreten Continental, bu konuda çok geniş ürün yelpazesi ve ebat çeşidine sahip olmasıyla fark yaratıyor.

Lastik Basıncı Takip Sistemi ile verimlilik ve güvenlik artıyor
Lastiğin içerisine doğrudan monte edilen bir basınç ve ısı ölçüm sistemi olan ContiPressureCheck™, kauçuk konteynerlerde lastiğe yerleştirilen sensörler ile işlemci arasında kurulan iletişim sistemi arasında entegrasyon sağlıyor. Sensörler, lastik değiştirildiğinde kauçuk konteynerden çıkarılarak yeni lastikte tekrar kullanılabiliyor. Pil ömrü altı yıl veya yaklaşık olarak 600.000 km olan ContiPressureCheck™,  tüm lastik markaları ve araçlara uyumlu halde sunuluyor.

Conti360° Filo çözümleri ile kapsamlı hizmet
Conti360° Filo Hizmetleri, filoların ihtiyaç ve beklentilerine özel olarak geliştirilen çok yönlü hizmetleri içeriyor. En düşük toplam sürüş maliyetini sunma hedefiyle; doğru montaj, sürekli izleme ve raporlama ile lastiklerin en iyi şekilde seçilmesinden, herhangi bir lastik arızasında olaylara hızlı cevap vermeye ve aşınmış lastiklerin doğru bir şekilde ele alınmasına kadar pek çok kapsamlı hizmet sunan Continental, filoların yönetiminde güvenilirlik ve verimlilik sağlıyor.





 

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