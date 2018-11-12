İpragaz Otogaz'ın yeni halkası

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12 Kasım 2018, 16:18

İpragaz Otogaz İstasyon zincirinin en yeni halkası Ankara Sincan’da açıldı

Türkiye enerji sektörünün köklü markası İpragaz, otogaz istasyon ağını her geçen gün daha da genişletiyor. Yeni İpragaz Otogaz İstasyonu Ankara Sincan’da düzenlenen törenle hizmete girdi.İpragaz Otogaz İstasyon zincirine katılan son halka TMZ Petrol oldu. Plevne Mahallesi’nde Ayaş Ankara Devlet Yolu üzerinde bulunan İpragaz Otogaz İstasyonu’nun açılış töreni TMZ Petrol’den Hilmi Temizöz’ün ev sahipliğinde, İpragaz CEO’su Eyüp Aratay ve Otomotiv Yakıtları Satış Grup Müdürü Özgür Selvi’nin katılımlarıyla gerçekleşti. İpragaz ile TMZ Petrol yetkililerinin de hazır bulunduğu açılış törenine; yerel yöneticiler, iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlar da ilgi gösterdi.1996 yılında Türkiye'nin ilk resmi belgeli otogaz istasyonunu İpragaz’ın açmış olduğunu vurgulayan İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “İpragaz bugün; tek çatı altında LPG, LNG, elektrik ve akaryakıt alanlarında hizmet veren Türkiye’nin yegane enerji şirketi konumunda. Ancak bununla birlikte 57 yıllık köklü şirket tarihimizde ilk kurulduğumuzdan bu yana özellikle LPG’deki engin tecrübemiz, bilgi birikimimiz ve uzmanlığımızla öncülük misyonumuzu hiç bırakmadık. Bu uzmanlığımızın otomotiv yakıtlarında yansıdığı ilk nokta ise otogaz oldu. Bugün gerçekleştirdiğimiz açılış töreni ile birlikte tüm Türkiye’ye yayılmış İpragaz çatısı altındaki 1000’i aşkın otogaz istasyonumuz ile 1996 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdüğümüz faaliyetler kapsamında 5 milyar litrelik otogaz satışı gerçekleştirdik. Diğer bir deyişle İpragaz, yaklaşık 150 milyon araca yakıt ikmali yapmıştır. İşte bu tecrübemizle uzmanlığımızı yansıttığımız ve haklı olarak müşterilerimizde karşılık bulan en önemli iş kollarımızdan biri de otogaz oldu. Biz de müşterilerimizin bu tercihine, kaliteli ürün ve hizmetimizle karşılık veriyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz TMZPetrol’ün de İpragaz kalite ve güvencesini en ideal şekilde müşterilerimize ulaştıracağından eminim” diyerek, yeni istasyonun başta TMZ Petrol ve Sincanlı otogaz kullanıcıları olmak üzere hayırlı uğurlu olmasını diledi.Türkiye’nin değerli ve köklü markası İpragaz’ın özellikle otogazda da çok farklı bir noktada olduğunu belirten Hilmi Temizöz ise “Böylesine önemli bir markanın Sincan’daki temsilcisi olmak bizler için çok önemli bir değer yaratıyor. Biz de İpragaz’ın yüksek hizmet kalitesini en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.