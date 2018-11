GO Bayi Konseyi Ankara’da toplandı

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

GO Bayi Konseyi’nde, ulusal ve küresel pazara ilişkin gelişmeler de ele alındı.

Türkiye akaryakıt sektörünün yenilikçi ve dinamik markası GO, Bayi Dostu – BADO yaklaşımının temel unsurlarından olan Bayi Konseylerinde 3’üncü dönemin ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi.3. Dönemin ilk GO Bayi Konseyi, İpragazCEO’su Eyüp Aratay’ın ve Otomotiv Yakıtları Satış Grup Müdürü Özgür Selvi’nin katılımı ile düzenlendi. 8 Kasım Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya, konseyin 3’üncü döneminde GO bayilerini temsil edecek olanTemel Şenyurt (Emin Ol Akaryakıt), Halil Karaismail (Oflu Kardeşler), Gökhan Kayalı (Kayalı Petrol), Mustafa Işkın (Mustafa Işkın), Hasan Tutuk (NCP Petrol), Mahmut Sabuncuoğlu (Öz Anadolu Petrol), Halil İbrahim Kafaoğlu (Erol Petrol), Rahmi Vardı (Vardılar Petrol), Hüseyin Kolsuzoğlu (Latifhan Petrol), İlhami Şan(Şan Petrol) ile birinci ve ikinci dönemleri temsilen Cengiz Sabır (Sabırlar Petrol), Mahmut Sarıbudak (Sarıbudak Petrol) katıldılar.Türkiye akaryakıt sektöründe BADO – Bayi dostu yaklaşımını öne çıkaran GO, yönetimsel süreçlerde bayilerine verdiği söz hakkı ile beraber adil bir ticari yaklaşım içinde çalışarak ayrıcalıklarıyla fark yaratıyor. İpragaz’ın girdiği 3’ncü dönem olan Büyüme Dönemi’nde GO’nun önemli adımlarından biri olan 150’nci istasyon sayısını aştığını vurgulayan İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “GO ailesi olarak, ‘Bayilerimizle birlikte büyüyeceğiz. Bayilerimizle güç birliği, fikir birliği içinde yeni ve daha büyük başarılara imza atacağız’ dedik ve bunu sağlam adımlarla gerçekleştiriyoruz. GO için önemli bir mihenk noktasını, 150’nci istasyon hedefimizi bu yıl içinde aştık. Şu an 159 Yeni Nesil Yakıt İstasyonumuzla Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyoruz. Başarıları uluslararası ödüllerle tescillenen GO CARD’da kullanıcı sayısı 400 bini aştı. Önümüzdeki öncelikli hedeflerimizden biri de, üst seviyede tuttuğumuz hizmet kalitemiz ve müşteri memnuniyetinde çıtayı yeni zirvesine taşımak” şeklinde konuştu.3. Dönem GO Bayi Konseyi’nin ilk toplantısında ele alınan konu başlıkları arasında ‘hizmet kalitesi’nin öne çıktığına vurgu yapan Eyüp Aratay, “GO, yollara çıktığı ilk günden bu yana birçok özelliği ile kısa sürede yolların aranan markaları arasına girdi. Ancak bunların içinde en çok farklılaştığımız ve daha da farklılaşabileceğimiz başlıca özelliğimiz ise hizmet kalitemizdir. Bayi zincirimiz içinde hizmet kalitesinde, güzel bir yarış ve tatlı bir rekabet var. Ancak bunu çok daha geliştirebilecek ve daha da yüksek bir noktaya taşıyabilecek potansiyele sahibiz. Bu nedenle başlattığımız eğitimlerin sonucu olarak da, standartların çok üzerinde bir eğitim sunuyoruz. Yıllardır devam eden eğitim programlarımızlatüm personelimize, bayi ve çalışanlarımıza ulaşacağız ve sürekli eğitimlerle bu çıtayı sektör içinde yeni zirvelerine taşıyacağız” dedi.İpragaz’ın akaryakıtta yarattığı dinamik markası GO’nun, küresel standartlarda oluşturulduğu ve birçok açıdan sektöre hareketlilik, yenilikler getirdiğine dikkat çeken Özgür Selvi, “GO; tasarımından felsefesine, teknolojisinden ürün ve hizmet kalitesine kadar birçok alanda sektörde fark yarattı. Bunlardan biri de hiç şüphesiz, sektöründe öncülük ettiği Bayi Dostu BADO felsefesidir. GO, bu felsefe ile bayilerine ‘kazan kazan’ mantığı ile kar etme fırsatı, yönetimsel süreçlerinde söz hakkı tanıyor, birçok konuda avantajlar sunuyor. GO, bayilerini; iş ortağı, çalışma arkadaşı ve GO kalitesini müşteriye yansıtan değerli birer temsilci olarak görüyor. BADO felsefesi ile hepimiz bir zinciri tamamlayan halkalarız. Bu kapsamda düzenlediğimiz GO Bayi Konseyleri’nde 3’ncü dönemin ilk toplantısını, yeni bayi temsilcilerimiz ve ilk iki dönemin temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdik. GO Bayi Konseyleri’nin ilk iki döneminde çok verimli toplantılar düzenledik ve önemli sonuçlar elde ettik. GO için 150 rakamını aştığımız bu süreçte, GO Bayi Konseyleri 3. Dönem toplantılarımız daha da büyük önem taşıyor” açıklamasında bulundu.