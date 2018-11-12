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Oyak Renault inovasyon laboratuvarı Innov@OR açıldı

Oyak Renault inovasyon laboratuvarı Innov@OR açıldı

Tarih 12 Kasım 2018, 15:53

Oyak Renault, çalışanlarının inovasyon konusunda yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla Innov@OR inovasyon laboratuvarını kurdu.


Yaratıcı fikirlerin ürüne dönüşümünün en önemli öğelerinden biri olacak Innov@OR inovasyon laboratuvarının açılışı Genel Müdür Antoine Aoun ve Oyak Renault çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin lider otomobil üreticisi Oyak Renault, dijital dönüşüm ve inovasyon kültürünü yaymak amacıyla çalışanlarına iş ve özel araştırma projelerini geliştirme fırsatları sunan Innov@OR inovasyon laboratuvarını kurdu. Oyak Renault Fabrikaları bünyesinde kurulan inovasyon laboratuvarının açılışı Genel Müdür Antoine Aoun ve Oyak Renault çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Üretim süreçlerini kolaylaştıracak fikirlerin gelişimi için her türlü araç ve gereç ile donatılan Innov@OR’da Oyak Renault Inovasyon Kulübü’nün 220 üyesi, 30 kişiden oluşan gönüllü koordinatörlerin gözetiminde inovatif çözümler geliştirmeye çalışacak.

İnovasyon laboratuvarında, üniversite ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarının öğrencilerinden oluşacak proje grupları ile sömestrve yaz tatili dönemlerinde Oyak Renault çalışanlarının çocuklarına da atölyeler düzenlenecek.Ayrıca laboratuvar, eğitim, konferans gibi etkinliklerin yanı sıra inovasyonu destekleyen kurumların ortak projeler üretmek yönündeki aktivitelerine ev sahipliği yapacak.

Yeni fikirleridesteklemek için kurulan inovasyon laboratuvarında, icat yapmayı sevenlere prototip yapımı için basit malzeme ve düzenekler de temin edilecek.

Innov@OR, “Hayal Ötesi Seansları”, “Cin Fikir Kampı”, “Digi Dünya” gibi aktiviteler ile hafta içi her gün faaliyette olacak.



 

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