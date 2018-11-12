Anasayfa » Kampanyalar

Anadolu Isuzu’dan fırsat

12 Kasım 2018, 15:07

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, kamyon, kamyonet ve pick-up araç satın almak isteyenler için Kasım ayında çok avantajlı bir kampanya ile müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Kampanya kapsamında 50.000 TL’ye 12 ay %0 faiz uygulanırken %18’lik KDV’nin %1’e düşmesiyle de Isuzu marka araçlar çok daha avantajlı hale geliyor.



Türkiye’nin en yaygın ticari araç satış ve servis ağına sahip olan Anadolu Isuzu, ticari araç almak isteyen müşterilerine yılın avantajlı faiz kampanyasını sunuyor. Kampanya kapsamında 50.000 TL’yi 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile kullanarak araç satın almak mümkün.



Kasım ayı boyunca devam edecek olan kampanyaya kamyon ve kamyonet modellerinin yanı sıra Isuzu’nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max de dahil olacak. 1.9 litrelik motoru ile sağladığı vergi avantajına ek olarak, bu kredi kampanyasıyla daha da avantajlı duruma gelen Isuzu D-Max, segmentinde öne çıkacak.



Kasım ayına özel avantajlı koşullar, ticari araçlarda KDV oranının %18’den %1’e düşmesiyle de Isuzu marka araç almak isteyenlerin hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor.







