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Kordsa, Composites Europe'da

Kordsa, Composites Europe'da

Tarih 12 Kasım 2018, 15:01

Kordsa, 6-8 Kasım tarihleri arasında Almanya Stuttgart’ta düzenlenen kompozit sektörünün önemli buluşmalarından Composites Europe 2018 fuarına katıldı.


Kordsa fuarda, otomotiv sektörüne yönelik teknolojilerinin yanı sıra, ticari havacılık sektörüne yönelik ürünler üreten Fabric Development Inc.,TextileProductsInc. ve Advanced HoneycombTechnologies şirketlerinin ürünleri ile yer aldı.
   
Kordsa, kompozit malzemeleri ve ekipmanları fuarı CompositesEurope'dahafifletme ve güçlendirme teknolojilerine yönelik geliştirdiği prepreg ve dokuma ürünleriyle yer aldı. 6-8 Kasım’da Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen ve her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarda Kordsa, otomotiv sektörüne verimlilik ve hız getiren çözümlerine yer verdi. Bunun yanı sıra bu yıl bünyesine kattığı ve havacılık sektörüne ileri kompozit dokuma ürünleri sağlayan Fabric Development Inc ve Text ile ProductsInc ile uzay ve havacılık sektörüne ileri malzeme üreten Advanced HoneycombTechnologies şirketlerinin ürünleri de sergilendi.

Geliştirdiği güçlendirme teknolojileri ile faaliyet gösterdiği sektörlere yön verenKordsa, son dönemde kompozit alanında gerçekleştirdiği bu yatırımlar ile ticari havacılık ve uzay tedarik zincirinde önemli bir oyuncu konumuna geldi.

Kordsa, çözüm ortağı bakış açısıyla prepreg, bez ve reçine geliştirirken müşteri gereksinimlerine bağlı olarak tasarım, analiz, malzeme kütüphanesi, prototip üretim desteği gibi konularda da hizmet veriyor ve tek noktadan ihtiyaca özel maliyet odaklı kompozit ara ürün geliştirme çalışmaları yürütüyor.



 

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