Yeni Mitsubishi L200 dünyada ilk defa sahneye çıkıyor

09 Kasım 2018, 12:00

Yeni Mitsubishi L200, 150 ülkede piyasaya sürülecek.

Mitsubishi Motors’un pick-up segmentindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi L200’ün tamamen yenilenen modeli 9 Kasım’da Tayland’ın Bangkok şehrinde dünya basınına tanıtıldı. Yeni Mitsubishi L200 öncelikle 17 Kasım’da Tayland’da satışa çıkacak.



Bu yıl 40. yıldönümünü kutlayan modelin en son sürümü olan Yeni Mitsubishi L200, Mitsubishi Motors’un Tayland’daki üretici ve distribütörü olan Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Ltd. (MMTh) tarafından LaemChabang Fabrikası’nda üretiliyor.



Mitsubishi Motors’unglobal stratejik modeli olma özelliğini taşıyan pick-upı Yeni Mitsubishi L200, Tayland’daki lansmanının ardından, diğer ASEAN pazarlarının yanı sıra, Okyanusya, Ortadoğu, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’da da piyasaya sürülecek ve dünyanın dört bir yanındaki 150 ülkede satışa sunulacak.



Yeni Mitsubishi L200’ün dünya prömiyeri nedeniyle bir açıklama yapan Mitsubishi Motors CEO’su Osamu Masuko şunları söyledi: “En önemli global stratejik modellerden biri olan Yeni Mitsubishi L200’ün başarısı, şirketin sürdürülebilir büyümesinde hayati bir öneme sahip. Yeni model, L200’ün hayata geçirilmesinden bu yana geçen 40 yıl boyunca geliştirilen dayanıklılık, güvenilirlik ve konforda sağlanan iyileştirmeleri de sunuyor. Yeni Mitsubishi L200’ün dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin çeşitli ihtiyaç ve arzularını karşılayacağından hiçbir şüphem yok.”



Yeni Mitsubishi L200’ün özellikleri

Yeni Mitsubishi L200, üretiminde temel öneme sahip “Gücün Ötesinde” vaadi doğrultusunda geliştirildi. Araca rakipleri karşısında çok daha yüksek rekabet gücü sağlayan unsurlar arasında, Dynamic Shield ön tasarım konseptinin en son halini içinde barındıran daha güçlü tasarım; arazide iyileştirilmiş performans sağlayan geliştirilmiş 4WD sistemi ve en son aktif güvenlik ve sürüş yardım sistemleri de bulunuyor. Genel olarak, yeni model, ticari kullanıcıların dayanıklılık ve güvenilirlikte talep ettiği ve bireysel kullanıcıların konfor ve sürüşte aradığı kapsamlı rötuşları sunuyor.



1. Gösterişli “Gücün Ötesinde” Tasarım

Yeni Mitsubishi L200, araçta “Kaya gibi sağlam” konsepti kapsamında yenilenen ve “Gücün Ötesinde” geliştirme vaadinin tüm özünü içinde barındıran, yenilenmiş bir tasarım içeriyor; bu sağlamlık ise, mühendislikte hüner ve bilgi birikimi ile destekleniyor.

Aracın ön kısmı, Mitsubishi Motors’un yeni nesil “Dynamic Shield” ön tasarım konseptini içinde barındırıyor. Yüksek motor kapağı çizgisi ve daha güçlü görünen, daha yüksekteki farları, yeni modele daha güçlü ve etkileyici bir ön görünümsağlıyor.

Yeni tasarlananve keskin çizgilere sahip gövde hatları, genişletilmiş çamurluklar ve parlak vurgular, Mitsubishi Motors pick-up anlayışını güçlendirerek modern bir görünüm sağlıyor. Far ve tampon parçaları, güçlü tasarımın parçası haline gelerek ön ve arka tasarımları çevreliyor.

Yeni Mitsubishi L200’üntamamen yeniden tasarlanan içi ise, düğme paneli ve hava çıkışlarını çevreleyen çerçeveler ile modern ve sağlam bir his yaratıyor. Zemin konsolu, kol dayanakları ve el freni üzerindeki yumuşak dolgu malzemeleri ve dikişler ile yüksek kaliteli bir görünüm yaratılıyor.



2. 4WD Sistem, Gelişmiş Her Arazide Performans Sağlıyor

Yeni Mitsubishi L200 4WD modellerinde, her tür yol koşulu için optimum çekiş ve idare özellikleri sağlayan Super-Select 4WD veya farklı yol yüzeyleri için sürüş modları arasında geçişi sadeleştiren Easy-Select 4WD bulunuyor. Yeni sürüş modlarının eklenmesi ile, her iki 4WD sistemi de gelişmiş arazi performansı sağlıyor.



Yeni Arazi Modu

Hem Super-Select hem de Easy-Select 4WD sisteminde, GRAVEL, MUD/SNOW, SAND ve ROCK (sadece 4LLc’de) modlarında yeni bir Arazi Modu kullanılıyor. Arazi Modu’na geçildiğinde, bu mod, patinajı düzenlemek ve hem tüm arazi performansını hem de çamur ve karda kendi kendine kurtulma performansını maksimize etmek için motor gücünü, güç aktarımını ve frenlemeyi kendiliğinden kontrol ediyor.



Yokuş İnme Kontrolü

Sürücünün dik veya kaygan yokuşlardan daha güvenli ve daha emniyetli şekilde inmesine imkan vermek için, araç hızı da elektronik olarak kontrol ediliyor.



3. Aktif Güvenlik / Sürüş Yardım Sistemleri

Yeni Mitsubishi L200, mevcut modelin yüksek dayanıklılığa ve güvenilirliğe sahip merdiven tipli şasisive yüksek darbeye dayanıklı kabin yapısını korurken, sınıfının lideri gelişmiş aktif güvenlik ve sürüş yardım sistemleri de sunuyor.



Her yönde güvenlik ve emniyet sağlayan sistemler:

• Öndeki araç ve yayaları tespit edebilen Çarpışma Engelleyici Sistem (FCM);

• Arkada veya arka çeyrekte bulunan taşıtları tespit edip duyulabilen bir alarm ve yan aynadaki yanıp sönen ışık ile sürücüyü uyararak şerit değiştirirken başka araçlara yandan çarpmayı engelleyen Kör Nokta Uyarı sistemi(LCA özellikli BSW);

• Geriye giderken çarpışmanın önlenmesine yardımcı olan Arka Çapraz Trafik Alarmı (RCTA);

• Otoparklarda ve diğer dar alanlardan ayrılırken veya geriye giderken gaz pedalına yanlış basılmasından kaynaklanan kazaları azaltan Ultrasonik Hatalı Gaz Verme Azaltma Sistemi (UMS).

Taşıtın etrafındaki alanın kuşbakışı bir görünümünü oluşturan Multi Around Monitor ve Park Sensörleri de rahat sürüş yardımı sağlıyor.



4. Pick-up Performansı & Fonksiyonelliği

Yeni Mitsubishi L200, “Gücün Ötesinde” geliştirme vaadi yönetiminde, dayanıklılık ve güvenilirlikte ticari kullanıcıların talep ettiği ve bireysel kullanıcıların konfor ve sürüşte aradığı kapsamlı rötuşları sunuyor.

Fren performansı ve hissi, daha büyük ön diskler ve kaliper kullanımı ile iyileştiriliyor.Sürüşkonforu, daha fazla sönümleyici yağı bulunan arka amortisör ile iyileştiriliyor.Mevcut modelde bulunan 5 vitesli otomatik şanzımandan, 6 vitesli otomatik şanzımana geçilerek daha yumuşak, daha güçlü hızlanma sağlanıyor.



150 ülkede 180 bin satış hedefleniyor

17 Kasım’da Tayland’da satışa sunulmasının ardından, ASEAN, Okyanusya, Ortadoğu, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’daki pazarlarında sırasıyla piyasaya sürülmesi planlanan Yeni Mitsubishi L200’ün, dünyanın dört bir yanında 150 civarında ülkede satışa sunulması planlanıyor. Mitsubishi Motors, bu mali yılda yeni ve mevcut modellerinden 180.000 adet civarında satış yapmayı planlanıyor. Ana global stratejik bir model olan Mitsubishi L200, geçen mali yılda Mitsubishi Motorsyelpazesinde SUV otomobili Mitsubishi Outlander’ın ardından, Mitsubishi Motors’un en çok satış yapan ikinci modeli oldu.Türkiye’de pick-upsegmentinin lideri olan Mitsubishi L200’ün en yeni modelinin 2019 yılının son çeyreğinde Avrupa pazarı ile aynı anda Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.