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TEMSA satışlarını yıl bitmeden artırdı

TEMSA satışlarını yıl bitmeden artırdı

Tarih 09 Kasım 2018, 11:35

TEMSA’nın İngiltere pazarındaki satışları da böylece daha yıl bitmeden geçtiğimiz yılın yüzde 40 üzerine çıktı.

Akıllı şehirlere yaptığı yatırımlarla, elektrikli ve sürücüsüz araçlarda dünyanın en önemli otomotiv markaları arasında yerini alan TEMSA; Avrupa pazarına yön veren organizasyonlarda yer almayı sürdürüyor. TEMSA son olarak, Hannover ve Stokholm’deki fuarların ardından İngiltere’nin Birmingham şehrinde düzenlenen ve Avrupa otobüs pazarının en önemli organizasyonları arasında bulunan EuroBus EXPO 2018 Fuarı’nda yerini aldı.

İlk10 ayda 75 araç satmayı başardı
30 Ekim-1 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleşen fuardaki TEMSA standına, TEMSA'nın 12 yıldır İngiltere’deki ana bayisi konumunda bulunan ArrivaBus&Coach ev sahipliği yaparken, standda MD9 ve sağdan direksiyonlu HD araçları sergilendi. ArrivaBus&Coach, organizasyon kapsamında 12 yeni aracın satışını gerçekleştirirken, bu son satışlarla birlikte İngiltere pazarına yapılan araç satışı da geçtiğimiz yılın yüzde 40 üzerine çıktı. Geçtiğimiz yılın genelinde İngiltere pazarına toplam 54 araç satışı gerçekleşirken, yılın ilk 10 ay itibarıyla pazara yapılan otobüs satışı 75’e ulaştı.

“Avrupada büyümemizi sürdüreceğiz”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen araçlarının, Avrupa’nın en önemli organizasyonlarında iş ortakları tarafından büyük ilgi gördüğünün altını çizerken, “Değişen müşteri beklentilerine en iyi şekilde cevap vermek için araçlarımızı sürekli yeniliyor; her koşulda insanı odağına alan bir yaklaşımla en iyinin peşinde koşuyoruz. Özellikle Avrupa pazarında TEMSA markalı araçlarımızın gördüğü büyük ilgi, bizler için en büyük motivasyon ve mutluluk kaynağı. Yakın gelecekte, seri üretime hazır hale getirdiğimiz elektrikli araçlarımızla da pazarın en önemli oyuncularından biri olacağımıza; akıllı şehir vizyonunun Avrupa coğrafyasında güçlenmesine ve gelişmesine büyük katkıda bulunacağımıza yürekten inanıyoruz. Genişleyen araç filomuzla, Avrupa’daki büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.



 

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