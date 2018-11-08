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Volvo üstyapıcılarla ikinci kez buluştu
08 Kasım 2018, 18:30
Volvo Trucks temsilciliğini üstlenen Temsa İş Makinaları Volvo Trucks ile işbirilğini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
7 - 8 Kasım'da İstanbul Pendik'te Temsa İş Makinaları, Volvo Türkiye organizasyonu ve İsveç'ten gelen Volvo teknik yetkilileri "Volvo Trucks İş Ortakları Teknik Eğitim Buluşması" için bir araya geldiler.
Toplantıda üstyapıcılar ile Temsa İş Makinelerinin Volvo kamyon ve çekicilerle ilgili olarak yapabilecekleri işbirlikleri ele alındı. Üstyapı ve araç uyumu ile ilgili teknik bilgiler verildi. Toplantıya Türkiye'nin çeşitli illerinden davet edilen seçkin üstyapıcılar katıldı.
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