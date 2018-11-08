Mercede Mercedes-Benz Türk, Conecto Solo ve Intouro’yu sergiliyor

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08 Kasım 2018, 16:16

Mercedes-Benz Türk,ulaşım dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.



Mercedes-Benz Türk, 08-10 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Transist 2018 Fuarı’na Conecto Solo ve Intouro otobüs modelleri ile katılıyor. Türkiye’nin ulaşım sektörünü aralıksız destekleyen ve yatırımlarını sürdüren Mercedes-Benz Türk, sektöre yönelik araç ve hizmetlerinin detaylı tanıtımını Transist 2018 Fuarı’nda gerçekleştiriyor.















Bu yıl 10. kez düzenlenen Transist 2018 Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, “Toplu Ulaşımda 4C: Cost (Maliyet), Capacity (Kapasite), Congestion (Sıkışıklık) ve Connection (Bağlantı)” teması ile kapılarını açtı. Fuarda yoğun ilgi gören Mercedes-Benz Türk standını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüd Uysal ziyaret etti.













Conecto Solo: En kârlı yatırım









Intouro: Yolcu taşımacılığına uygunluk







Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Intouro ise farklı koltuk konfigürasyonları ile personel taşımacılığında ön plana çıkan bir otobüs. Opsiyonel olarak sunulan katlanır koltuk ve orta kapıda bulunan engelli asansörü sayesinde tekerlekli sandalyeli çalışanların ulaşımında da büyük kolaylık sağlıyor. Aracın 295 HP (220 kW) gücündeki sıralı 6 silindirli Euro 6 Mercedes-Benz motoru, düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinin yanı sıra, yüksek bir performans sunuyor.

Transist 2018’in açılış gününe katılan“Türkiye’de yolcu taşımacılığının ve ulaşımın yönünü 51 yıldır belirliyor, aralıksız sürdürdüğümüz yatırımlarımızla sektöre desteğimizi sürdürüyoruz. Otobüs üreticisi konumumuzla bir kez daha Transist Fuarı’nda olmaktan dolayı mutluyuz. Sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünlerimizle müşteri memnuniyetinde kusursuzluğu hedefliyoruz. Transist 2018 de bu iletişimi sağladığımız, sektörümüz ile bir araya geldiğimiz, bilgi alışverişinde bulunduğumuz organizasyonların başında geliyor. Fuarda sergilediğimiz Conecto Solo ve Intouro modellerimiz ile sektörün ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap verdiğimize inanıyoruz. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda şehir içi toplu taşımacılık ve şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında teknoloji ve kalitede öncü araçlar üretmeye ve bu araçların üçte ikisini başta Batı Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunuyoruz.” dedi.Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Conecto Solo modeli üstün teknolojisi, tasarımı, güvenlik standartları ve özellikle yakıt tasarrufu ile şehir içi ulaşımınkonumunda. Conecto Solo geniş iç havuzu, ergonomik şoför mahalli, yeni nesil iklimlendirme sistemi, sunduğu geniş donanım alternatifleriyle ve özellikle yakıt tasarrufu sağlayan reküperasyon (geri kazanım) sistemi ile sektörde fark yaratacak bir ürün olma özelliğine sahip. Conecto’da, solo ve körüklü olarak dizelin yanı sıra CNG (doğalgaz) motor seçenekleri de sunuluyor.Mercedes-Benz Türk tarafından üretilen tüm otobüsler müşterilerine en üst düzeyde sağlamlık ve dayanıklılık sunuyor. Hoşdere Fabrikası’nda katoforez daldırma boya tesisinde gördüğü işlem sayesinde, korozyona karşı en iyi şekilde korunarak uzun yıllar kalitesini koruyor. Mercedes-Benz’in yaygın servis ve yedek parça ağıyla otobüsler Türkiye’nin her yerinde kullanıcısının yanında yer alıyor.