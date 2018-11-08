Borusan Otomotiv’den Ek ÖTV İndirimi

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08 Kasım 2018, 14:41

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW ve MINI otomobillerinin ÖTV indirimi kapsamına giren modelleri için yıl sonuna kadar süreceközel fiyatlar ve %0 faiz avantajı sunuyor.

BMW 1 Serisi otomobiller 149.000 TL’den başlayan fiyatlar ve kredili alımlarda 60.000 TL için 18 ay % 0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Bunun yanında ÖTV indirimine tabi olmayan BMW 3 Serisi ve BMW 4 Serisi modellerinde de %15 ÖTV avantajı Borusan Otomotiv desteği ile sunuluyor.Hükümetin yılın son 2 ayında sektörü hareketlendirecek çok doğru bir adım attığını belirtenotomobil sahibi olmak için bu dönemin kaçırılmayacak bir fırsat sunduğunu söyledi. Sakarya, “Hükümetin ÖTV indirimine konu olan BMW 1 Serisi ve MINI modellerimizde oldukça avantajlı fiyatlar sunarken 0 faizli kredi ve takas desteği vermeye devam ediyoruz. Ayrıca bu süreçte Borusan Otomotiv olarak biz de üzerimize düşeni yerine getirerek ÖTV indirimi kapsamına girmeyen BMW 3 Serisi ve BMW 4 Serisi modellerimizde de Kasım ayına özel bir indirim sunarak “ÖTV Avantajı Bizden” kampanyasını başlattık. Bu şekilde BMW 3 Serisi ve BMW4 Serisi modellerimizdeki geçerli ÖTV oranlarının %15 düşmesi halinde söz konusu olacak anahtar teslim fiyat avantajını, ilave indirim vasıtasıyla müşterilerimize sunuyoruz. Yani müşterilerimiz BMW 3 Serisi ve BMW 4 Serisi araçları da %15 ÖTV avantajlı fiyatlardan satın alabiliyorlar. 2.0 lt dizel motora sahip 320d modelimiz de bu kapsam altına alındı.” diye konuştu.ÖTV indirimi kapsamında yer alan MINI 5 Kapı, Kasım ayına özel 136.500 TL’den başlayan fiyatlarla 40.000 TL kredi kullanımında 12 ay %0 faiz avantajı ile sunuluyor. Ayrıca MINI Countryman, Cabrio ve Clubman modelleri de ÖTV indirimi kapsamında çok cazip fiyatlarla tercih edilebiliyor. Ek olarak tüm MINI modelleri anahtar teslimde 3.000 TL’ye kadar takas desteği ile sunulmakta.