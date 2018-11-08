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Delphi Technologies, yedek parça bayileriyle bir araya geldi

08 Kasım 2018, 14:30

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, yedek parça bayileri ile bir araya geldi.



Antalya Belek’te düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından bayi yöneticileri ve yetkilileri katıldı. Delphi Technologies Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu & Afrika Bölge Direktörü Ş. Reşat Dumanoğlu; Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu & Afrika Pazarlama Müdürü Sinan Aslan ve Türkiye, Kafkasya Satış Müdürü Ozan Keyik’in birer sunum yaptığı etkinlikte yeni logoya geçiş, yıl değerlendirmesi, 2019 beklentileri, yedek parça pazarı, sahte ürünlerle mücadele ve genel otomotiv pazarı hakkında bilgiler paylaşıldı.



Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler üreten Delphi Technologies, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan yedek parça bayileri ilebir araya geldi. Antalya Belek’te gerçekleştirilen yedek parça bayi buluşmasına Delphi Technologies Türkiye ekibi ile bayi yöneticileri ve yetkilileri katıldı. Delphi Technologies Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu & Afrika Bölge Direktörü Ş. Reşat Dumanoğlu; Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu & Afrika Pazarlama Müdürü Sinan Aslan ve Türkiye, Kafkasya Satış Müdürü Ozan Keyik’in birer sunum yaptığı etkinlikte; yeni logoya geçiş, marka dönüşümü, 2018 yıl değerlendirmesi, 2019 beklentileri, satış sonrası yedek parça pazarı, genel otomotiv pazarı, yeni teknolojiler ve sahte ürünlerle mücadele gibi konular ele alındı.



GDI teknolojisinde yıllık büyüme yüzde 18

Delphi Technologies Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu & AfrikaBölge Direktörü Ş. Reşat Dumanoğlu gerçekleştirdiği sunumda Delphi’nin tüm dünyada 12 Ar-Ge merkezi, 24 üretim tesisi, 5 bin mühendis ve 20 bin çalışanı ile faaliyet gösterdiğini söyledi. Delphi Türkiye’nin ise 2015 yılında sadece Türkiye pazarı için hizmet verirken bugün geldiği noktada Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika bölgelerine de hizmet vermeye başladığını anlatan Dumanoğlu, Delphi’nin özellikle GDI (Benzinli Direkt Enjeksiyon) teknolojisinde önemli aşamalar kaydettiğini belirtti. Dumanoğlu, Delphi’nin bu alandaki yıllık büyüme potansiyelinin yüzde 18 olduğunu vurguladı. Delphi Technologies Ailesi, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen gala yemeğinin ardından, canlı müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.







