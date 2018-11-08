Anasayfa » Teknoloji

Bosch ve SiTime, MEMS zamanlayıcısı inovasyonunu hızlandırıyor

08 Kasım 2018, 14:19

Bosch ve SiTime, geleceğin 5G, Nesnelerin İnterneti ve otomotiv uygulamaları için yenilikçi zamanlama çözümleri sağlamak üzere süreç ve üretim ortaklığını güçlendiriyor.



2009 yılından beri MEMS yongaları üreten Bosch, SiTime’nin zamanlama çözümlerini geliştirmeye yardımcı olan yeni süreç teknolojilerini hayata geçiriyor.



Bosch ve önde gelen MEMS (Mikro elektro-mekanik sistemler) zamanlama sağlayıcısı SiTime Corporation, MEMS zamanlayıcısındaki yenilikleri hızlandırmak için stratejik bir teknoloji ortaklığı duyurdu. MEMS rezonatörleri, 5G, IoT ve otomotiv elektroniğinin kalbidir ve 5G'nin daha yüksek hıza, IoT cihazlarının daha uzun pil ömrüne ve otomotivde sürücü destek sistemlerinin güvenilirliğinin artmasına olanak tanır. Bosch, SiTime için bu rezonatörleri üretmek ve yüksek hacim kapasitesinin kullanılabilirliğini sağlamak üzere MEMS üretimindeki uzmanlığını kullanacak.



Cep telefonlarının, yüksek hızlı trenlerin ya da borsaların bir ortak noktası hepsinin anı yakalamak zorunda olmasıdır. Bu ise milyonlarca telekom ve tüketici elektroniği ürünlerinde bulunan hassas MEMS zamanlayıcısı sayesinde mümkün olmaktadır.



Bosch Otomotiv Elektroniği Başkan Yardımcısı Jens Fabrowsky, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni, yüksek bant genişliğine sahip 5G, IoT ve sürücü destek sistemlerinin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için kararlı, güvenilir MEMS zamanlama cihazları gereklidir. Hassas bir biçimde zamanlamaya uyulmadan, yeni nesil sistemlerin faydaları ve fırsatları kullanılamaz. Bosch’un MEMS liderliği ile SiTime’nin çığır açan MEMS zamanlama teknolojisi sayesinde 5G, IoT ve otomotiv uygulamalarında benzersiz yeni özellikleri ve kritik servisleri mümkün kılacak” dedi.



1995 yılından beri MEMS sensörü segmentinde hem öncü hem de global pazar lideri olan Bosch, bugüne kadar 9,5 milyardan fazla MEMS sensörü sattı. Şirket, MEMS teknolojisinin arkasındaki üretim sürecini neredeyse 25 yıl önce geliştirdi. Dünya genelinde akıllı telefonların yarısından fazlasında bir Bosch MEMS sensörü bulunuyor.



SiTime CEO’su Rajesh Vashist de açıklamasında, “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 5G, IoT ve otomotiv pazarları, 200 milyar adetlik bir fırsat oluşturarak zamanlama sektörünün büyümesini sağlayacak. Bu pazarlardaki otomasyon, iletişim ve bilgisayar uygulamaları, zamanlama bileşenleri için daha fazla özelliği, daha yüksek doğruluğu ve güvenilirliği gerekli kılacak. 2009 yılından beri SiTime için bir milyardan fazla MEMS rezonatörüüreten Bosch’un bu alandaki güçlü yeteneklerine güveniyoruz. Bosch’un güçlü MEMS süreç yetenekleri, yüksek performanslı MEMS rezonatörlerinin yeni neslini geliştirmemizin temelini oluşturdu. Bosch ile olan ortaklığımız, önümüzdeki yıllarda liderliğimizi pekiştirmemize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.







