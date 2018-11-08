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CASE IH ile Adana'da sonbahar bereketi

08 Kasım 2018, 11:24

Traktörde ‘seçkin marka ayrıcalığını yaşamak isteyenler’in tercihi Case IH



TürkTraktör’ün seçkin markası Case IH, Adana Tarım Fuarı’nda çiftçilerin ‘en yeni yol arkadaşı olacak’ Puma X serisini görücüye çıkarırken; yerli modellerdeki %12’lik indirim ile çiftçinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.



Traktörde ‘seçkin marka ayrıcalığını yaşamak isteyenler’in tercihi Case IH, Adana Tarım Fuarı’ndaki 1.215 m²’lik tanıtım alanında ziyaretçilerini yeni ürünler ve ihtiyaçlara yönelik tasarlanmış kampanyalarla karşılıyor.



Geçtiğimiz sene dünyadaki 175. yılını kutlayan Case IH, bu yıl büyük işletmelerin en gözde ürünü olmaya adayolan ve Puma ailesinin en yeni üyesi yakıt tasarruflu Tier 4B motora sahip ekonomik Puma X’i ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.



TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz; “Akdeniz Bölgesi’nin önemli illerinin başında gelen ve yüz ölçümünün yaklaşık %38’i tarım alanı olan Adana’da, çiftçilerin mekanizasyonu ve akıllı tarım uygulamalarını takip eden bir profilde de olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ‘Profesyonelerin Tercihi” Case IH olarak; daha fazlasını isteyen bölge çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Adana Tarım Fuarında bir kez daha bir aradayız. Adana’ya bu yıl Case IH ürün ailesinin en yeni üyesi olan Puma Xile birlikte geldik. Avrupa’da satılan versiyonu ile birebir aynı olan bu model, Puma Tier 4B’nin tüm güçlü yanlarını korumanın yanı sıra daha ekonomik hale getirilmiş yeni bir seri” sözleriyle Adana Tarım Fuarı’nın genel bir değerlendirmesini yapıyor.



Case IH’in seçkin modelleri çok özel bir indirim kampanyasıyla çiftçilerle buluşuyor

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz açıklamalarının sonunda, “TürkTraktör olarak gerek üretimiz gerekse de farklı kampanyalarımızda odağımızda daima çiftçilerimiz bulunuyor. Değişen ekonomik şartları da göz önüne alarak, ‘devir ekonomi ve çiftçimize destek devri’ diyerek Adana Fuarı’nda Ankara ve Erenler’deki fabrikalarımızda üretilen yerli modellerimizi %12’lik bir indirim oranıyla çiftçilerimize sunuyoruz. Böylece çiftçinin traktör ihtiyacına yönelik Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı da destekliyoruz.”



Fuarda çiftçileri çok geniş bir ürün yelpazesiyle karşıladıklarını da belirten Akyüz; “Case IH, Türkiye genelindeki hizmet verdiği noktalarında ‘3S’ kurgusu içinde satış, servis ve yedek parça hizmetlerini bir arada ve tek noktadan, belirli servis standartlarında sunuyor. Bu noktalar gerek atölye imkânları gerekse de müşteri hizmetleri ileteknik ve idari alanlarıyla örnek işletmeler olarak dikkat çekiyor” diyerek açıklamalalarını tamamlıyor.



Adana Tarım Fuarı, Case IH standında aynı zamanda bahçe sahiplerinin beğenisini toplayan Case IH JXB serisininyanı sıra Case IH Optum CVX, JXC, MaxPro, Farmall C, PUMA ve Maxxum serisi traktörler de sergileniyor.







