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Güvensoy İnşaat'ın tercihi Volvo Trucks
08 Kasım 2018, 11:09
Güvensoy İnşaat, 10 adet FMX 500 HP 8x4 Volvo kamyon satın alarak filosunu güçlendirdi.
30 yılı aşkın süredir büyük altyapı taahhütlerini üstlenen Güvensoy İnşaat, Çanakkale’nin Çan ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından işletilen maden sahasında yürüttüğü çalışmaları için Volvo Trucks’ı tercih etti. Güvensoy İnşaat, 10 adet FMX 500 HP 8x4 Volvo kamyon satın alarak filosunu güçlendirdi. 40 araçtan oluşan filosuna ilk kez Volvo Trucks dahil eden Güvensoy İnşaat, Volvo kamyonlar ile maden sahasındaki operasyonlarını daha verimli ve güvenli şekilde yürütebilecek.
Teslimat töreni, Güvensoy İnşaat firmasının sahibi Gültekin Güvensoy ile Temsa İş Makinaları’nı bölge satış yöneticisi Fatih Tunçay’ın katılımı ile gerçekleşti. Törende konuşma yapan Güvensoy İnşaat firmasının sahibi Gültekin Güvensoy şunları söyledi, ”Üstlendiğimiz büyük projelerde teknik yeterliliğimizi arttırmak istiyoruz. Ancak bizim için teknik yeterlilik kadar çevresel ayak izimiz de önemli. Volvo FMX 500 HP 8x4 kamyon yürüyen aksamı ile hem madenciliğin ağır taşımacılık koşullarına uygun hem de çevreci bir ürün. Yakıt tasarrufu, sürücü konforu gibi özellikleri ile de bu zorlu koşulların bertaraf edilmesine destek oluyor. Volvo kamyonu ilk kez tercih ettik. Temsa İş Makinaları ile başlayan bu ilişkimizin uzun yıllar süreceğine eminim.”
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