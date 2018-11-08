Renault’tan kış servis kampanyası

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08 Kasım 2018, 09:53

Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini kış aylarına fırsatlarla hazırlıyor.













Kış Servis Kampanyası’ndan, 0-3 yaş arası binek ve hafif ticari tüm Renault ve Dacia sahipleri faydalanabiliyor. 22 Aralık 2018 tarihine* kadar Yetkili Servislerde geçerli kampanya kapsamında bakım, mekanik ve ön cam onarımları, aksesuar paketleri ve Elf motor yağı yüzde 20 indirimli fiyatlarla müşterilere sunuluyor.Kampanya süresince Continental veya Pirelli marka lastik alımlarında serviste 100 TL indirim avantajı bulunuyor. 15 inç jant ve üzeri Bridgestone veya Lassa marka lastik alımlarında ise 100 TL indirim sunulurken, 16 inç jant ve altı Michelin marka lastik alımlarında 120 TL, 17 inç jant ve üzeri alımlarda 180 TL indirim yer alıyor.Renault ve Dacia müşterileri, kampanya dahilinde Maximum Kart ve World ödemelerinde artı 4 taksit avantajından da yararlanabiliyor.