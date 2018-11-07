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Michelin, Spotify’da

Michelin, Spotify’da

Tarih 07 Kasım 2018, 17:01

Michelin, kış yolculuklarınızı daha keyifli hale getirecek “Kış Yolculuğu Şarkıları” çalma listesiyle dünyanın en büyük dijital müzik dinleme platformu Spotify’da!


Sadece geliştirdiği lastik teknolojileriyle değil, inovatif pazarlama yaklaşımıyla bütün dünyada insanları ‘yola çıkmaya’ teşvik eden Michelin, AdColony ile birlikte hazırladıkları “Kış Yolculuğu Şarkıları” çalma listesiyle dinleyicileri dünyanın en büyük dijital müzik platformu Spotify’da, kış yolculuğuna davet ediyor. Hareketlilik alanında “Michelin Rehberi” gibi ezber bozan projeler geliştirerek ikonlaşan Michelin, lastik ve yol kavramlarını yolculukların en büyük eşlikçisi müzik ile birleştiriyor ve Spotify üyelerinin beğenisine sunuyor.

Kış yolculuklarında içinizi ısıtacak Michelin, 30 şarkılık özel çalmalistesinde herkesin anılarında yer eden klasikleşmiş şarkıları şimdiden klasikleşmeye aday olan güncel parçalarla birlikte keyifli bir akış içerisinde müzik severlerle buluşturuyor.

Coldplay’den Oscar and the Wolf’a, Dua Lipa’dan Travis’e pek çok sanatçı ve grubun sevilen parçalarından oluşan “Kış Yolculuğu Şarkıları” çalmalistesiyle huzurlu kış aylarında çıkılacak yolculuklar daha keyifli olacak.



 

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