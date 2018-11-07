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UPS, artık bir mesaj kadar yakın

UPS, artık bir mesaj kadar yakın

Tarih 07 Kasım 2018, 16:46

UPS, Türkiye’de WhatsApp Gönderi hattını hizmete soktu.


Yeni servis sayesinde müşteriler, WhatsApp uygulaması üzerinden yazışarak gönderilerini almak için kurye çağırabiliyor. 0 530 524 93 33 numaralı telefondan hizmet verecek yeni uygulamaya 09:00-16:00 saatleri arasında ulaşılabiliyor. Müşteriler gönderilerini hazırladıktan sonra WhatsApp üzerinden UPS’e WhatsApp üzerinden yazıyor, ardından UPS kuryesi ücretsiz olarak geliyor ve yazışmada belirtilen adresten gönderiyi teslim alıyor.

Müşterilerin şubeye kadar gelmesine gerek kalmadan gönderilerini iletme bimkânı veren hizmet ile ilgili konuşan UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, “Ekip olarak müşterilerimize mükemmel bir UPS deneyimi tasarlamak ve yaşatmak için çalışıyoruz. WhatsApp gönderi hattımız da bu çabanın bir ürünü, müşterilerimizin şubeye kadar gelmelerine gerek yok. Gönderileri için WhatsApp üzerinden hızlıca kurye talep edebilecekler. Gerek bu dönemde uyguladığımız indirimler gerek hizmet kapasitemizi, standartlarımızı ve hızımızı artırmak için yeni havalimanına yaptığımız yatırım gerekse de ihracatı geliştirmek için hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz ile müşterilerimize değer katıyoruz. UPS’in yarattığı değer müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran yeni hizmetlerle devam edecektir”, dedi.




 

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