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Goodyear’dan bir birincilik daha

07 Kasım 2018, 15:56

Goodyear’ın UltraGrip Performans SUV Gen-1 lastiği, Alman otomobil dergisi Auto Bild Allrad’ın düzenlediği son SUV/4x4 kış lastiği testinde birincilik kazandı.



Dünyanın lider lastik markalarından Goodyear’ın, UltraGrip Performans SUV Gen-1 lastikleri, Auto Bild Allrad Dergisi’nin testlerinde, tüm hava şartlarındaki üstün yol tutuş performansı, yüksek direksiyon hakimiyeti ve kısa fren mesafesi gibi özellikleri sayesinde büyük beğeni topladı.



Alman otomobil dergisi Auto Bild Allrad’ın düzenlediği test sırasında, Goodyear’ın UltraGrip Performans SUV Gen-1 lastikleri, kış aylarında zorlu koşullarda sürüşe uygun olduğunu göstererek tüm beklentileri karşılayan kış lastiği olduğunu bir kez daha kanıtladı. Goodyear’ın, UltraGrip Performans SUV Gen-1, ıslak yol tutuş performansı, kuru yol tutuş ve karlı yolda fren performansı özellikleriyle testlerden en yüksek dereceleri aldı.



Goodyear Avrupa Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Kurulu Başkanı (CMO) Mike Rytokoski konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Goodyear’ın üstün performansıyla bir kez daha rakiplerinin önüne geçtiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu test sonuçları, Goodyear’ın UltraGrip Performans SUV Gen-1 lastiklerinin pazardaki en iyi kış lastiklerinden olduğunu açıkça göstermektedir” diye konuştu.







