New Holland Adana Tarım Fuarı'nda

07 Kasım 2018, 15:40

New Holland, Adana Tarım Fuarı’nda sürekli genişleyen ürün yelpazesinin en yeni traktör modelleri ve tarımsal ekipmanlarını sergiliyor.





New Holland çiftçilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine göre üretilen ürünlerine erişimlerini daha da kolaylaştırarak onların bütçelerine katkı sağlamak ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programını da desteklemek üzere yerli üretim modellerini %12 oranında bir indirim kampanyasıyla çiftçilere sunarak lider marka olmanın ayrıcalığını da bir kez daha yaşatıyor.



New Holland, bu yıl 12. kez düzenlenen Adana Uluslararası Tarım Fuarı’ndaki 1.928 m²’lik standında çiftçileri ileri teknoloji, üstün performans ve verimliliği bir arada sunan traktör modelleri, yepyeni tarımsal ekipmanların yanı sıra bu ürünlere erişimlerini daha da kolaylaştıracak bir indirim kampanyasıyla da karşılıyor.



Çiftçilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünlerle dolu bir alan

Sahip olduğu iklim koşulları ve yüksek verimli topraklarıyla Adana’nın tarım ekonomisine ciddi katkı sağlayan bölgelerin başında geldiğini ifade ederek sözlerine başlayan TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz “Bizim için ayrı bir önemi olan Adana’daki New Holland standımızda bu yıl çiftçilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz zengin tarımsal ekipman alanımıza ek olarak ekonomik segmentteki en yeni traktör modellerimizi sergiliyoruz. 40’a yakın farklı çeşit ekipmanın yer aldığı standımızda, New Holland ve TürkTraktör markalı tarımsal ekipmanlarımızı çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ciddi bir gelişme ve büyüme gösteren bahçe ve tarla tarımına yönelik olarak hemyeni hem de yenilenen farklı serilerimizle bu kategorideki gücümüzü arttırmayı sürdürüyoruz. Lider markaya ulaşmanın en kompakt hali olarak çiftçilerimizin beğenisine sunduğumuz New Holland T450 S/B serisi, 43 HP maksimum güce sahip ekonomik motoru ve 8 ileri – 2 geri vites seçeneğiyle ekonomi segmentinde sadece bahçelerin değil; aynı zamanda tarlalarında yeni yüzü oluyor. Tanıtım alanımıza gelen ziyaretçilerimiz aynı zamanda Gücün Simgesi Yerli Dev olarak adlandırdığımız; üstün performansı ve yüksek teknolojisiyle dikkat çeken TR6 serisi traktörlerimizi de inceleme fırsatını buluyor”diye açıklıyor.



New Holland’ın yerli modelleri çiftçilere %12’lik bir indirim kampanyasıyla sunuluyor

TürkTraktör olarak gerek gerçekleştirdikleri yerli üretimle gerekse de sundukları hizmetlerle daima çiftçiyi desteklemek üzere çalıştıklarını söyleyen Rehda Cem Akyüz; başlattıkları indirim kampanyasıyla ilgili bilgiler de vererek açıklamalarını şöyle tamamlıyor: “Yeni ürün ve farklı çözümlerimize ek olarak değişen ekonomik şartları da göz önüne alarak, ‘devir ekonomi ve çiftçimize destek devri’ diyerek Adana Tarım Fuarı’nda çiftçilerimizi çok özel bir indirim kampanyasıyla karşılıyoruz. Türkiye’de Türk mühendislerimiz tarafından tasarlanan, Ankara ve Erenler’deki fabrikalarımızda da üretimi yapılan yerli traktör modellerimizde geçerli olacak bu kampanya ile Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programını da destekleyeceğiz. Tüm yerli model traktörlerimizi fuarda %12’lik bir indirim oranıyla çiftçilerimize sunuyoruz. Çiftçinin nabzını her daim tutuyor, ürün geliştirme planlarımızı ve fiyatlandırma çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Beklenti ve ihtiyaçları karşılamak adına bugün ve yarın da tarımı ileriye taşıyacak en iyi teknolojik çözümleri New Holland markalı ürünlerimiz ve TürkTraktör markalı ekipmanlarımız ile çiftçilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.”