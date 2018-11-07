Ege Endüstri ve Ege Fren istihdama katkı sağlamaya devam ediyor

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07 Kasım 2018, 15:31

“Ege Endüstri ve Ege Fren Çıraklık Sınıfı” 2018 – 2019 eğitim yılına merhaba dedi.

Bayraktar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, otomotiv tedarik sanayi sektörünün öncü kuruluşlarından Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 2014 yılında hayata geçirilen “Ege Endüstri & Ege Fren Çıraklık Sınıfı” 2018 – 2019 eğitim yılına merhaba dedi.Global ve Türk otomotiv üreticilerinin dingil, dingil komponentleri ve süspansiyon sistemleri tedarikçisi olan Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. bünyesinde başlatılan ve Avrupa’nın önde gelen ticari araç üreticilerinin orijinal fren, fren parçaları ve işlemeli otomotiv parçaları tedarikçisi olan Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de katılımıyla büyütülerek hayata geçirilen “Ege Endüstri & Ege Fren Çıraklık Sınıfı” 2018 – 2019 eğitim yılına, düzenlenen bir tören ile merhaba dedi. Ege Endüstri & Ege Fren Çıraklık Sınıfı’ndan 2018 yılında mezun olup, kalfalığa hak kazanan 11 öğrencinin de mezuniyet töreni gerçekleştirildi.Şubat 2014’de 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde açılan “Ege Endüstri & Ege Fren Çıraklık Sınıfı” şu anda 90 öğrenciye eğitim veriyor. Okul bugüne kadar toplam 47 mezun verdi. Sektör içerisinde istihdam edilen mezunlar iş hayatına atılırken önemli avantajla yola çıkmış oluyorlar.Ege Endüstri & Ege Fren Çıraklık Sınıfı’ndaki öğrencilere teorik ve pratik olmak üzere, makine teknolojileri alanında CNC (Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri) eğitimleri; Makine Bakım Onarımı ve Metal Teknolojileri alanlarında ise kaynakçılık eğitimleri veriliyor.