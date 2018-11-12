Jest Electric Avrupa’nın ilk seri üretim e-minibüsü

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12 Kasım 2018, 14:56

Avrupa’nın seri üretimden sunulan yolcu taşıma amaçlı ilk hafif ticari aracı Karsan Jest Electric oldu.

Ticari araç alanında özel projeleri, küresel markalarla yaptığı üretim anlaşmaları ve iş birlikleri ile öne çıkan Karsan, Avrupa ve Türkiye pazarına seri üretimden sunduğu Jest Electric minibüsü ile sektörü şaşırtan yeni bir çıkışa da imza atmış bulunuyor.















Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacioglu, Ürün Pazarlama Yöneticisi Mustafa Çoban.













Tartışmasız teknoloji



Jest’in elektrikli modelinde, lüks sınıf otomobiller üreten BMW’nin i3 ve i8 serisi elektrikli otomobillerinde kullandığı motor, batarya ve invertör bulunuyor. Bu motor, 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla iş birliği yapıyor.

BMW tarafından geliştirilen 33, 44, 66 ve 88 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 6 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 0,7 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.

Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve benzersiz tırmanma performansıyla ön plana çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculukla da beğeni topluyor.

10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.



















Pozitif sinerji deneyimi



Jest Electric’in kalbinde yer alan BMW teknolojisiyle küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli toplu taşıma aracı formuna kavuştuğuna belirten Karsan CEO’su Okan Baş, yaptığı konuşmada “Elektrik motorlu araç teknolojilerine büyük önem veriyor ve bu alanda iş birliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, dünyanın öncü otomotiv markalarından BMW’den güç alarak tüm dünyada kullanabilecek toplu taşıma çözümleri üretiyoruz. Hedefimiz global pazarlarda öncelikli tercih edilerek, ülkemizin kendi sınıfındaki en değerli şirketi olmak.

BMW ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Positive Energy Experience etkinliğimiz kapsamında Avrupa ve Türkiye’den müşterilerimiz, distribütörlerimiz ile birlikte yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldik. Burada yapılan testlerde katılımcıların büyük beğenisini toplamayı başardık” dedi.



Teslimatlar yakında başlayacak



Jest Electric’in seri üretimine kasım ayı itibarı ile başladıklarını, pek yakında müşteri teslimatlarına da başlayacaklarını bildiren Okan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Romanya, Portekiz, İspanya, Slovakya ve Fransa’dan aldığımız Jest Electric siparişlerini yakın zamanda teslim edeceğiz. Avrupa ülkeleri, gerek özgün boyutları gerekse teknolojisiyle rakiplerinden ayrılan Jest Electric’e büyük ilgi gösteriyor.

Öte yandan ar-ge ekibimizin BMW ile birlikte geliştirdiği 8.1 metre uzunluğundaki Atak Electric prototipimizi önce Hannover’daki IAA ticari araç fuarında sonra da Positive Energy Experience etkinliğimizde sergileme fırsatı bulduk. Sadece 2,5 saatte şarj olabilen ve 300 km’ye kadar menzil sunan Atak Electric’te de önümüzdeki sene seri üretime geçmeyi planlıyoruz.”































Karsan CEO’su Okan Baş Münih Mesajları:

Türkiye’nin öncü otomotiv markalarından Karsan olarak yurtdışı pazarlarına açılmayı sürdürüyor, ülkelerin ihtiyaçlarına uygun ve özgün modellerimizle ihracat pazarlarının öncelikli tercihi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Mevcut pazarın taleplerine kapsamlı şekilde cevap veren Jest, Atak ve Star modellerimizin yanı sıra, son dönemde sizlerin de çok yakından takip ettiği üzere elektrikli araç teknolojileri üzerinde çalışmalarımızı bir hayli hızlandırdık. İşte bugün, dünya otomobil endüstrisinin kalbi Almanya’da bulunmamızın nedeni ise elektrikli araç teknolojilerinde attığımız en önemli adımlardan Jest Electric’in başarısını sizlerle paylaşmak ve BMW ile ortak bir şekilde yürüttüğümüz operasyonları sizlere yakından göstermek.



Otomotiv sektöründe bir paradigma değişimi yaşanıyor ve artık bu değişimde yer almak artık bir zorunluluk diye düşünüyorum. Konvansiyonel araçlardan elektrikli araçlara geçiş ticari araçlar tarafında daha hızlı ilerliyor. Avrupa’da da zaten bu kapsamda adımlar atılmaya devam ediyor. Biz de yaptığımız çalışmalarla BMW ile çok iyi bir sinerji yakaladık. Bugün burada olmazın sebebi aslında bu sinerjidir. BMW ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde i serisinde kullanılmakta olan kompanentler bizlerle paylaşılıyor. Bunlar; i3’te kullanılan batarya paketi, elektrik motoru ve on board charger’dan oluşuyor.



Bugün burada daha önce ülkemizde eşi benzeri görülmemiş bir etkinliğe imza atacağımızı özellikle belirtmek isterim. İlk defa bir Türk ticari araç markası, yurtdışında özellikle Münih gibi bir lokasyonda Avrupa’nın dört bir yanından katılım sağlayan potansiyel müşteriler, distribütörlerimiz, basın mensupları ve siz değerli Türk basınına lansman ve test sürüş organizasyonu düzenliyor. Bunu Karsan olarak bizlerin gerçekleştirmesini apayrı bir gurur kaynağı olarak görüyorum. Bir yandan dünyanın en büyük otomotiv markalarından BMW i markasının modelleri i3 ve i8, bir yandan da Karsan’ın elektrikli araçları Jest Electric ve Atak Electric aynı karede yer alıyor.



Bu etkinliği gerçekleştirmemizi bize tavsiye eden ve bizleri destekleyen BMW, Jest Electric ile ortaya koyduğumuz vizyondan etkilenmiş durumda ve Jest Electric’e çok güveniyorlar. Jest Electric farklı bir araç, Avrupa’da olmayan bir segmentte kendi pazarını kendisi yaratacak. Zaten BMW’nin desteği de tam olarak burada başlıyor. BMW, Karsan’ın Jest Electric ile çok farklı ve öncü bir konsept yarattığını gördüğü için bizlerle iş birliği gerçekleştiriyor. BMW, elektrikli araçlar dünyasına yatırım yapan en önemli markalardan bir tanesi. Bu kapsamda, geleceğin elektrikli dünyasına destek verdiğini markamıza sunduğu imkânlarla gösteriyor.





Jest Electric, kalbinde yer alan BMW i teknolojisiyle küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli taşıma aracı formuna kavuştu. Seri üretimine Kasım ayı itibariyle başladığımız Jest Electric, başlar başlamaz yoğun ilgi gördü. Hatta Romanya’daki Suceava Belediyesi’nin açtığı ihaleyi kazandık ve 5 adetlik Jest Electric için anlaşma yaptık. Bununla kalmadık, Portekiz, Fransa ve Slovakya gibi Avrupa’nın birçok farklı ülkesinden de daha şimdiden 15 adede yakın sipariş aldık ve bu ilgi her geçen gün artıyor. Hatta Amerika’dan, bir firmanın talebi doğrultusunda 1 adet Jest Electric’i Silikon Vadisi’ne yolladık. Şu anda Silikon Vadisi’nde 1 adet Jest Electric kullanılıyor. Tüm bunları ortaya koyduğumuzda Jest Electric ile dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardığımızı rahatlıkla söyleyebilirim.







Sınıfında tek olan Jest ile ilgili önemli bir gelişmeden daha bahsetmek isterim. Toplu ulaşımdaki algı büyük otobüs pazarının genişlemesi, minibüs pazarının da küçülmesiydi. Ancak, Bursa Büyükşehir Belediyesi bir çalışma yaptı ve büyük otobüslerin şehir içinde aslında daha verimsiz olduğunu gördü. Bu kapsamda, Bursa’da ara hatlarda büyük otobüslerden vazgeçildi ve Jest’e dönüldü.

Şu ana kadar 50 adet satın alma yapıldı. Sonuç olarak taşınan insan sayısının %50 arttığı ve verimliliğin yeniden kazanıldığı tarafımıza bildirildi. Yani, Jest’in yarattığı esneklik ve sunduğu çözümler büyük fayda sağlıyor. Yeni dönemde Jest Electric’in, Avrupa’nın tercihleri doğrultusunda elektrikli olmasıyla ön plana çıkmasını bekliyoruz. Jest Electric hem çevreye hem de maliyetlere önemli katkıda bulunuyor.



Mevcut kapasitenizle yılda kaç adet Jest Electric üretebilirsiniz?



Bu konuda bir sınırlamamız yok, esnek üretim kabiliyetimizle gelecek talebi karşılayabilecek seviyedeyiz. Bu aracı biz mevcut Jest üretim hattının içerisinde üretebiliyoruz. Aynı hat üzerinde dizel Jest hemen arkasından elektrikli Jest çıkarabiliyoruz. Bunu yapabilecek kabiliyete erişmiş vaziyetteyiz.







Atak Electric’te seri üretime ne zaman geçeceksiniz?

230 kW (310 HP) gücünde, 300 km’ye kadar menzil sunabilecek alt yapıya sahip olan Atak Electric’in önümüzdeki yılın 3.çeyreğinde tüm homologosyanları tamamlayarak seri üretime başlayacağız.



Jest Electric’in fiyatı hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye’de satış yapmayı düşünüyor musunuz?

Şu anda standart donanımdaki çift bataryalı Jest Electric için satış fiyatımız vergi hariç 190 bin Euro’dan başlıyor. Türkiye’de ise Jest Electric’i ulaşılabilir konuma getirmek için bir finansman ve kiralama modeli üzerinde çalışıyoruz.



İç pazarda satışlar nasıl gidiyor? Vergi indirimleri hakkında görüşleriniz nelerdir?

Herkesin bildiği gibi otomotiv sektörü zorlu bir dönemden geçiyor. Ancak yapılan son indirimlerin sektörümüze bir nefes vereceğini düşünüyorum. Bizler geleceğe umutla bakıyoruz. Jest’lerde de KDV düştü hemen yansıttık ve bir miktar hareketi anında hissettik. Bu teşvikler uygun krediyle desteklenirse tadından yenmez.



İhracat tarafında neler söyleyebilirsiniz?

Karsan olarak son iki yılda yönümüzü ihracat pazarlarına çevirdik. Şu anda 12 farklı ülkede distribütörlerimiz bulunmakta. Yıl sonunda distribütör sayımızı 20 farklı ülkeye yaymak istiyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla ihracat adedimizi yüzde 20 artırdık. İhracat ciromuzu ise geçen yıla göre 2.5 kat artırarak, toplam ciro içerisindeki ihracat payını yüzde 66’ya çıkardık. 2017 yılında 100 milyon Euro’luk bir ihracatımız vardı. Bu yıl ise 170 milyon Euro’ya ulaşmak üzereyiz.



Hyundai için üretim yapmaya devam ediyor musunuz?

Hyundai için H350 üretimlerine aralıksız devam ediyoruz. Bu sene Hyundai tarafından 5200 adetlik bir ihracat gerçekleştireceğiz. Hyundai işbirliğimiz 2019’da da sürecek.



USPS ihalesi ne zaman sonuçlanacak? Son durum hakkında bilgi verir misiniz?

USPS ihalesinde çok iyi konumdayız. Teknik olarak şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. İhalenin sonuçları önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açıklanabilir. Şu anda testler devam ediyor. İhaleye katılan firmaların araçları şu anda test amaçlı gerçekten posta dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu testler Aralık ayına kadar devam edecek. Ayrıca, burada yapılan testlerde aldığımız bilgilerle Jest Electric’i de geliştiriyoruz.

































Karsan, IAA 2018’de pazara sunacağını duyurduğu Jest Electric’i, Münih’te, BMW ile birlikte organize ettiği Positive Energy Experience / Pozitif Enerji Deneyimi adı verilen tanıtım ve test sürüşü etkinliği ile tanıttı.Avrupalı ticari taşıt yayınları, Karsan bayi ağı temsilcileri ile müşterilerinin katıldığı etkinlikte, Jest Electric’in 44 ve 88 kW-saat’lik iki yeni versiyonu ile birlikte BMW’nin i3 ve i8 modelleri de sergilenirken, yeni BMW bataryaları ile 210 km’ye kadar menzile ulaşabilen Jest Electric, katılımcılar tarafından Maisach’taki BMW ve Mini Driving Academy’de ilk kez test edildi.