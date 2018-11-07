Petrol Ofisi’nden iki inovatif ürün

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07 Kasım 2018, 12:48

Hibrit araçlara özel Maxima Hybrid 0W–20

Enerji tasarrufu sağlayan HydroTech HVI-E

Türkiye ve bölgesinin alanındaki en gelişmiş teknoloji merkezi konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM, geliştirdiği 350’nin üzerinde ürün çeşitliliği ile otomotivden sanayiye ülkenin tüm madeni yağ ihtiyacına tek çatı altında ideal çözümler sunuyor. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının lideri Petrol Ofisi Madeni Yağlar, bu başarısını sınırların da ötesine taşıyor; POTEM’de geliştirdiği ürünleri 33 ülkeye ihraç ediyor.Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın POTEM’de geliştirdiği son ürünlerden biri de Maxima Hybrid 0W–20 oldu. Küresel sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında hibrit araçlardave start/stop teknolojisinde kullanılmak üzere ACEA A5/B5 performans seviyesinde Türkiye’de ilk kez üretilen ileri teknolojili bu yağ, motor ömrünü uzatıyor, performansı optimize ediyor yağı ve önceki nesillere oranla %3’e kadar yakıt tasarrufu sağlıyor.POTEM’in geliştirdiği bir diğer ileri teknolojili ürün ise yeni nesil hidrolik sistem yağı HydroTech HVI-E oldu. Petrol Ofisi HydroTech HVI-E, muadillerine oranla daha uzun ömürlü olması ve operasyonel maliyetleri düşürmesinin yanı sıra endüstriyel hidrolik uygulamalarda %10’lara ulaşan enerji tasarrufu sağlıyor. İş makinalarında ise bu oran %10’un da üzerine çıkıyor.Türkiye akaryakıt sektörünün lideri Petrol Ofisi, geleneksel olarak liderliğini sürdürdüğü bir diğer pazar olan madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki üretim üssü olan Kocaeli Derince’deki tesislerini, Türkiye’nin önde gelen basın kuruluşlarının ziyaretine açtı. Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu evsahipliğinde gerçekleştirilen basın gezisinde, tesiste yer alan Türkiye’nin ve geniş bir coğrafyanın en gelişmiş merkezi konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM de ilgi odağı oldu. Otomotiv ve Enerji basınına yönelik düzenlenen basın gezisinde, POTEM’de gerçekleştirilen ve hibrit araçlara özel Maxima Hybrid 0W–20 motor yağı lansmanı gerçekleştirildi, enerji tasarruf sağlayan yeni nesil hidrolik sistem yağı Petrol Ofisi HydroTech HVI-E ile ilgili bilgiler paylaşıldı.Petrol Ofisi’nin, 1941 yılında kuruluşundan bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye madeni yağ ve kimyasallar pazarında sürdürdüğü geleneksel liderliğe vurgu yapansözlerine şöyle devam etti: “Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 2010’da üstlendiği madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini, yüzde 24,9’luk pazar payı ile aralıksız olarak 2017’de de sürdürerek, 8’inci yılına taşımıştır. Petrol Ofisi olarak madeni yağ ve gres üretimini; yıllık 140.000 ton üretim ve 15.000 ton bitmiş ürün + 50.000 ton hammadde /yarı madde olmak üzere toplam 65.000 ton depolama kapasitesi ile ileri teknolojiye sahip Derince’deki bu fabrikamızda gerçekleştiriyor, tüm Türkiye’de yaygın 16.000 noktada satışa sunuyoruz. Fabrikamızda 2017 yılında 122.000 tonun üzerinde bir üretim gerçekleştirdik ve bunun 10.000 tonu aşkın bir bölümünü 4 kıtada 33 ülkeye ihraç ettik. Petrol Ofisi Madeni Yağlar üretim tesisi, 350’nin üzerinde farklı ürün ile başta otomotiv olmak üzereTürkiye’nin madeni yağlar ihtiyaç çeşitliliğinin tamamına tek çatı altında çözümler sunabilen en gelişmiş merkez niteliğindedir. Burada geliştirdiğimiz, ürettiğimiz ileri teknolojiye sahip zengin ürün çeşitliliği ile Petrol Ofisi, madeni yağlar alanında da Türkiye’de üretime, sanayiye, ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır”.Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın elde ettiği bu önemli başarıda, sadece Türkiye’nin değil, geniş bir coğrafyanın en önemli merkezi konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM’in büyük katkısı olduğuna da vurgu yapan Sezgin Gürsu, “Petrol Ofisi Madeni Yağlar üretim tesisi içinde yer alan 1.000 m²’lik bir kapalı alana sahip ve 6 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan POTEM, son teknoloji cihazları, uzman kadrosu, 77 yıla uzanan benzersiz bir bilgi birikimi ve tecrübe ile hizmet veriyor, Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor. POTEM’de, 83’ü TÜRKAK’tan akredite olmak üzere ulusal ve uluslararası metotlarla toplam 155 farklı test yapılabiliyor. Merkezimizde, yılda ortalama 150.000 adet test gerçekleştiriyoruz. Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM, gelişmiş teknoloji ve akredite kabiliyeti ile sadece Petrol Ofisi’ne hizmet vermiyor. Başta kamu kuruluşları olmak üzere aralarında dünya devlerinin de bulunduğu yerli ve yabancı çok sayıda firmaya, kısacası tüm sektöre, Ar-Ge, kalite kontrol ve analiz hizmetleri sunuyoruz. Dolayısıyla POTEM, madeni yağ alanında uluslararası arenada da en gelişmiş teknoloji merkezlerinden biri konumunda” dedi.Dünyada otomotiv teknolojilerindeki gelişime ve araç çeşitliliğine de dikkat çeken Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Sadece binek ve hafif ticari araç segmentinde dahi, OEM ve uluslararası motor yağı şartnameleri dikkate alındığında yaklaşık dünyada 35.000 farklı spesifikasyon mevcut. Türkiye’nin yaş ortalaması yüksek 22 milyon araç parkının da ihtiyaçları bundan daha az değil.Biz de Petrol Ofisi olarak, tamamı Türkiye’de POTEM’de geliştirilen ve bu tesisimizde üretilen ürün portföyümüz ile pazar ihtiyaçlarının tamamına yakınını karşılıyoruz. Üstün nitelikli Maxima ve Maximus marka motor yağlarımız ile Türkiye’de yaygın her araç marka ve modeli için birebir uyumlu zengin çözüm seçenekleri sunuyoruz” açıklamasında bulundu.Küresel arenada çevresel, ekonomik unsurların tüm sektörler için öncelikli hale geldiğini, otomotiv ve madeni yağ sektörlerini de ileriye götürenin, teknolojiyi tetikleyenin bu faktörler olduğuna dikkat çeken Sezgin Gürsu, “Emisyonlar tüm dünya için tehdit oluşturuyor ve bu alanda en çok göz önünde olan ise her bireyin bir fikir yürüttüğü, kullandığı otomotiv sektörü. Bu nedenle yasal düzenlemelerden genelde ilk önce etkilenen sektör de otomotiv ve bizim gibi diğer paydaşlarıdır. Egzoz emisyonu normları, motor teknolojileri ve yakıt verimliliğinin motor yağlarında yarattığı gelişime bakacak olursak. 1970’lerde 20W–50’lerden, 90’lı yıllarda 10W–40, 2000’lerde ise 5W–30’lara geçtik. İlk emisyon limitlerine göre bugün, %96’lık bir sıkılaştırma ile karşı karşıyayız. Günümüzde ise özellikle Stop/Start ile başlayan ve hibrit araçlar ile devam eden değişimle birlikte 0W yağları çalışıyoruz” diyerek, otomotiv teknolojileri ile motor yağlarındaki eş zamanlı paralel gelişimin zorunluluğuna ve birbirini desteklemesine vurgu yaptı.Yasal emisyon düzenlemelerindeki mevcut trende bakıldığında, 2025 yılından itibaren sadece içten yanmalı motora sahip araçlar ile limitlerin karışlanamayacağına dikkat çeken Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, çözümün ise ortalama değeri düşürmek için ‘0’ emisyon değerlerini hedefleyen teknoloji ile hibrit ve elektrikli araçlar olduğunu söyledi. Akaryakıt sektörünün lideri olarak Petrol Ofisi’nin Türkiye’de elektrikli ve hibrit araçların gelişimini desteklediğinedeğinen Sezgin Gürsu, “Sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda elektrikli ve hibrit araçlar, gelecek için doğru, ancaküzerinde daha çalışılması, geliştirilmesi gereken bir konu. Bu gelişimin sağlanması için de öncelikle kullanımlarının desteklenmesi şart. İkmal ağını kurgulamazsanız, kısıtlı menzilleri nedeniyle bu araçların kullanımı da ileriye gitmiyor. Biz de otomotiv yakıtlarında Türkiye’nin geleneksel lideri, öncüsü olarak; elektrikli ve hibrit araçların bu sorununun çözümü için yatırım yapmış ve bir ilki gerçekleştirerek e-POwer’ı geliştirmiştik. e-POwer’ı tasarımından, yapısına kadar tamamen özel, özgün bir marka olarak yaratarak, tamamen Türkiye’de ürettik. e-POwer ile elektrikli ve hibrit araçları hava saati, su pompasının yanında değil, prestijli, özel ve özgün bir kanopi altına taşıdık. İlk e-POwer’ı, 2017 yılı sonunda Osmangazi Köprüsü girişindeki istasyonumuzda açtık. Petrol Ofisi açısından ticari bir getirisi olmayan ve tamamen liderlik vasfımızın getirdiği sorumluluk duygumuzla yaptığımız e-POwer yatırımlarımızda, bir yıl içinde sayımızı 10 adete çıkardık” dedi.Petrol Ofisi’nin, bu alandaki desteğini lideri olduğubir diğer alana; madeni yağlar sektörüne de ve üstelik yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek taşıdığını belirten Sezgin Gürsu, konuşmasına şöyle devam etti: “Araç üreticileri,düşük yakıt tüketimi sağlayan elektrik motoru destekli hibrit sistemler ve kompleks egzoz emisyon sistemleri ile çözüm üretiyor. Hiç şüphesiz otomotiv ve motor yağı teknolojileri, paralel ve birbirini destekleyen gelişmelerdir. Dolayısıyla bu hibrit sistemleri desteklemek, ömrünü uzatmak için motor yağı teknolojisinin adaptasyonunun yapılması da önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının geleneksel lideri olan Petrol Ofisi Madeni Yağlar da bu alanda sorumluluk üstlendi ve hibrit araçlara özel motor yağı Maxima Hybrid 0W–20’yi geliştirdi.POTEM’in gelişmiş teknolojik olanakları dahilinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen Maxima Hybrid 0W–20, ileri teknolojiye ve dolayısıyla gerçekten de çok önemli niteliklere sahip. Maxima Hybrid 0W–20, hibrit sistemdeki kompleks egzoz emisyon sistemleriyle uyumlu düşük kül teknolojisine sahip, başta start-stop teknolojisi olmak üzere anlık yağlama ihtiyacına hızla cevap veriyor, düşük viskozitesi ile sürtünme kayıplarını azaltarak, performansı maksimize ediyor, yakıt tasarrufu sağlıyor, motoru en etkin şekilde koruyor. Uzun ömrü ile maliyetleri düşüren Maxima Hybrid 0W–20, motor performansına katkısına karşın, yakıt tasarrufu da sunuyor. Maxima Hybrid 0W–20, standart motor yağlarına kıyasla %3 daha düşük sarfiyat ile yakıt ekonomisi sağlıyor. POTEM’de geliştirilen alanındaki en gelişmiş ürün niteliğindeki tam sentetik motor yağı Maxima Hybrid 0W–20, performans seviyesi ile sınıfının en üst seviyesinde bulunuyor. İki kata kadar daha hızlı akışkanlık gücü, – 40 dereceye kadar pompalanabilme yeteneği, 150 derecede dahi kopmayan yağ filmi gibi üstün nitelikleri ile aşırı sıcak ve soğukta maksimum aşınma koruması sağlayan bu ileri teknolojiye sahip ürünümüzün seri üretimine başladık, bir ay içinde satışa sunuyoruz.”POTEM’in geliştirdiği bir başkaileri teknolojili ürünün ise enerji tasarrufu sağlayan hidrolik sistem yağı HydroTech HVI-E olduğunu belirten Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Sanayinin en önemli üretim girdilerinden biri de hiç şüphesiz enerji maliyetleridir. Bununla birlikte en basit krikodan, kompleks endüstriyel iş makinalarına kadar geniş bir kullanım alınan sahip hidrolik sistem yağları da sanayide en çok tüketilen yağ sınıfını oluşturmaktadır. Keza biz de pazar lideri Petrol Ofisi olarak yılda 18 milyon litrenin üzerinde hidrolik sistem yağı üreterek, endüstrinin kullanımına sunuyoruz. Uzmanı olduğumuz iki konu olan enerji ve madeni yağlaralanında yaptığımız çalışmalarla çok özel bir ürün geliştirdik. Türkiye’nin farklı alanlardaki önemli üreticileri ile yaptığımız reel sektör testlerinden elde ettiğimiz sonuçlara göre; yeni nesil Petrol Ofisi HydroTech HVI-E, konvansiyonel hidrolik yağlara göre çok önemli avantajlar sağlıyor. Muadillerinden çok daha uzun ömürlü olan yeni nesil Hidrolik Sistem Yağı, operasyonel maliyetleri düşürüyor, kullanıldığı hidrolik pompaların verimini arttırıyor. Bununla birlikte Petrol Ofisi yeni nesil Hidrolik Sistem Yağı, enerji alanında da çok önemli bir tasarruf sağlıyor. Ürünümüz, yüksek verimli yeni nesil hidrolik pompalarda %10’a kadar ulaşan bir enerji tasarrufu sağlıyor. Başta iş makinaları olmak üzere farklı bazı kullanım alanlarında ise sağlanan tasarruf oranı %10’un da üzerine çıkıyor. Tüm bu üstün nitelikleri ve avantajı ile Petrol Ofisi yeni nesil hidrolik sistem yağının, sınıfında Türkiye’de yeni bir döneme öncülük edeceğini şimdiden söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.