TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Anadolu Isuzu Romanya’nın Sibiu şehrine 38 araç teslimatı gerçekleştirdi

Anadolu Isuzu Romanya’nın Sibiu şehrine 38 araç teslimatı gerçekleştirdi

Tarih 06 Kasım 2018, 14:20

92 adetlik araç teslimatından sonra şimdi de 38 adet Isuzu Citiport’u Sibiu Belediyesi’ne planlanan tarihte teslim etti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Romanya’nın Sibiu şehri için kısa bir süre önce düzenlenen 10 ve 35 adetlik toplu ulaşım ihalelerini kazanan Anadolu Isuzu; Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis, Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor ve Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu ve Anadolu Isuzu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle ilk 38 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

En son geçtiğimiz yılın sonunda Romanya’nın IASI Belediyesi’ne 92 adetlik araç teslimatı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Sibiu’ya ödüllü Isuzu Citiport otobüslerinden verdi.
Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da tercih edilmesini sağlayan geniş bayi ve servis ağı başta olmak üzere satış sonrası hizmetlerdeki kusursuz hizmeti, Sibiu ihalesinin alınmasındaki en büyük etken oldu. Avrupa’nın birçok noktasında güçlü servis ağıyla hızlı hizmet verebilen Anadolu Isuzu, Citiport otobüsleriyle düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor.

Avrupa’nın tercihi Isuzu Citiport, ödül almaya devam ediyor
Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülünü kazanan Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A’Design Award & Competition’da, “Gold A’Design Award” tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescillemiş oldu. Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport’un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konfor sunuyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

EuroTurk Lojistik ve Transtur'un Kroneleri

 EuroTurk Lojistik ve Transtur'un Kroneleri Türk nakliyecisinin vazgeçilmez bir markası haline gelen Krone, 15 adet Mega Liner teslimatı gerçekleştirdi.

Volvo I-Shift Dual Clutch Seri Uluslararası Taşımacılık Filosunda

 Volvo I-Shift Dual Clutch Seri Uluslararası Taşımacılık Filosunda Volvo'nun çok özel donanım seviyesine sahip FH çekicisi Seri Uluslararası Taşımacılık Filosunda yerini aldı.
Vahit MAHMATLI
Yapacak çok iş var!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı