Uluslararası yarışmada Türk damgası

Anasayfa » Güncel

05 Kasım 2018, 17:07

200’e yakın takımın katıldığı yarışmada Türk ekipleri ödüllere doymadı.

Renault Trucks International tarafından düzenlenen satış sonrası hizmetlere yönelik yarışmada farklı ülkelerden 200’e yakın takım buluştu. Satış sonrası teknisyen ekiplerinin yarıştığı START By International’da Türk takımları, birincilik ve üçüncülük ödüllerinin sahipleri oldu.Mart 2018'de başlayan yarışmanın finali, iki teorik bölgesel elemeden sonra Türkiye’de gerçekleştirildi. Finale kalan 12 ekip, İstanbul’da yarıştı. Satış sonrası organizasyonları geliştirmek ve yarışırken eğitimleri sürdürmek üzere düzenlenen etkinlikte takımlar, teknik bilgi ve becerilerini yarıştırdılar. Arıza tanımlama, onarımı, araç teslimi gibi çeşitli atölyelerde yarışan tüm finalistler, takım ruhu, rekabet, bilgi paylaşma ve pekiştirme gibi kazanımları aynı anda yaşama fırsatı buldular. Yarışma sayesinde servis teknisyenlerinin yetkinlik, beceri ve bilgi seviyelerinin ölçümlenmesi de sağlandı.Türkiye’den iki takımın ilk üçte yer aldığı START By International yarışmasında;Birincilik ödülü: Smyrna - ÖZMUTLUBAŞ OTOMOTİV - Türkiye (İzmir)İkincilik ödülü: Saldae - Saldae Trucks - CezayirÜçüncülük ödülü: Akdeniz Kaplanları - ÖZMUTLUBAŞ OTOMOTİV - Türkiye (Antalya)En iyi takım ruhu ödülü: Kazablanka Lider - BAMY Trucks – Fas ekiplerine verildi.yarışma ile ilgili olarak; “Harika bir yarışma oldu. Farklı ülkelerden yaklaşık 600 kişi, rekabet ederken bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için bir araya geldi. Start by International sayesinde, servislerimizde her gün yapılan çalışmaları vurgulamak ve ödüllendirmek mümkün oldu. Bayi ağımızın yeterliliklerini durmaksızın geliştirirken START bunun için harika bir araç oldu” şeklinde açıkladı.Türk ekiplerinin başarısından gurur duyduklarını belirten“Renault Trucks olarak Türkiye’de 20.yılımızı kutladığımız böyle özel bir yılda bu kadar özel global bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Türkiye’de araçlarımız ile olduğu kadar sunduğumuz satış sonrası hizmetlerimiz sayesinde de filolara avantajlı toplam sahip olma maliyetleri sunuyoruz. Bunu yaparken bayi yapılanmamızı da sürekli geliştiriyoruz. Renault Trucks Türkiye bayi ağında hizmet veren teknisyenlerimiz oldukça donanımlı ve eğitimli. START by International yarışması da bunu tekrar kanıtladı. Teknisyenlerimizin sunduğu kaliteli hizmet ayrıca bizleri son derece gururlandırıyor” dedi.