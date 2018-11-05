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Cıtroën yetkili servislerinde bu kışa özel cazip fiyatlı bakım paketleri

Cıtroën yetkili servislerinde bu kışa özel cazip fiyatlı bakım paketleri

Tarih 05 Kasım 2018, 16:52

Citroën, 30 Kasım tarihine kadar sürecek satış sonrası kampanyasında müşterilerine dönem açıcı farklı bir yaklaşımla net fiyatlı bakım paketleri sunuyor.

Kaliteli hizmet anlayışıyla 50’yi aşkın satış ve servis noktasında hizmet veren Citroën’in avantajlı servis kampanyaları, bu kez dönem açıcı farklı bir yaklaşımla devam ediyor. Kampanyaya katılan Citroën Yetkili Servislerinde uygulanacak net fiyatlı kampanya kapsamında Citroën sahiplerine orijinal bakım yedek parçaları, işçilik ve motor yağlarında cazip indirimler içeren dört faklı “Standart Paket” ve beş farklı “Full Paket” fırsatı sunuluyor.

Kampanya süresince tüm benzinli ve dizel binek araçlar için Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 485 TL, Full Bakım Paketi ise KDV dahil 750 TL. Ticari araçlarda, tüm Nemo ve Berlingo modelleri için Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 485 TL iken Full Bakım Paketi KDV dahil 725 TL. Jumpy modellerinde Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 620 TL, Full Bakım Paketi ise KDV dahil 780 TL. Jumper modellerinde Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 680 TL iken, Full Bakım Paketi KDV dahil 950 TL.

Standart Paket; yağ filtresi, hava filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliği ve 15 nokta kışa hazırlık checkup işçiliği hizmetini kapsıyor. Full Paket ise yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliği ve 15 nokta kışa hazırlık checkup hizmetini kapsıyor.  

Citroën teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında Dünya Şampiyonluğu kazanmış olan teknik ekibi ile hizmet veren Citroën Türkiye, 30 Kasım 2018’e kadar sürecek kampanya ile tüm Citroën araç sahiplerinin yollarda güvenle seyahat etmesini sağlıyor.




 

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