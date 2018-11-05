Guernsey, 22 adet Wrightbus sipariş etti

Anasayfa » Güncel

05 Kasım 2018, 16:00

Guernsey Adası, daha yüksek performans, daha iyi hızlanma ve daha fazla operasyon esnekliği için tam otomatik şanzıman donanımlı 22 adet daha Wrightbus Street Vibe otobüsü sipariş etti.

2017 yılında teslim aldığı 12 otobüs ile birlikte Guernsey, Allison şanzımanların zorlu yollarda avantajlarını deneyimledi. Bu zorlu koşullar; iki tondan ağır araçlar ile25 mph'lik azami hız sınırı ve yakıt tasarrufundan ödün vermeden çekiş gücü gerektiren engebeli yolları içeriyor.konu ile ilgili açıklamasında; “Guernsey'deki yollar, dar ve oldukça değişken bir arazi ile çevrili. Bir dakika içinde yoğun dur-kalk gerektiren şehir trafiğine girerken ardından bir tepeye tırmanmak için yavaşça hızlanmanız gerekiyor” dedi.Allison tam otomatik şanzıman, gücü arttırırken, manuel veya otomatik manuel şanzımanlar (AMT) her viteste güç kaybına neden oluyor. Allison'ın patentli Kesintisiz Güç Teknolojisi™, sorunsuz, kesintisiz, tam güçte vites geçişi ile üstün hızlanma ve kalkış sağlıyor.Guernsey Adası, HCT Group iştiraki tarafından işletilen 42 otobüslük bir filoya sahip. 2017 yılında ağırlıklı olarak Euro 3 Dennis Dart marka otobüslerden oluşan filonun değiştirilmesine başlanıldığında, 9.04 metre uzunluğunda, 2.28 metre genişliğindeki WrightbusStreetVibe, 31 koltuk kapasitesi ve 11 ayakta yolcu kapasitesiyle sınıfının en dar otobüsü olarak seçildi. Adadaki hız sınırına uymak için otobüsler, bir hız sınırlayıcı ile donatıldı.Allison T 2100 şanzıman,Cummins ISB4.5 Euro 6 motoruyla eşleştirildi.açıklamasında; “En az 40 yolcu kapasiteli ve üstün manevra kabiliyeti olan, mümkün olduğu kadar dar ve kısa bir araca ihtiyacımız vardı. Wrightbus'ın Euro 6 StreetVibe Ultra Düşük Emisyonlu Otobüs partikül ve nitrojen oksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltan bir çözüm ile ihtiyaçlarımızı karşıladı. Çok daha sessiz çalışmasıyla birlikte, yakıt ekonomisini de yüzde 20'ye kadar artırdı” diye belirtti.ise konu ile ilgili olarak; “AllisonTransmission, operasyonlarımız için en ideal otobüs çözümlerine sahip olabilmemiz adına mükemmel bir ortak oldu. Bu nedenle aynı araç spesifikasyonunu kolay bir şekilde yeniden sipariş etme kararı verdik" diye belirterek; “Allison şanzımanların uygun tork özellikleri sayesinde bakım maliyetlerimiz de azaldı” şeklinde ekledi.