Tur Assist’ten fark yaratan hizmetler

05 Kasım 2018, 14:44

Tur Assist, yüzde 60’a yakın pazar payı ile lider olduğu asistans sektöründe fark yaratan hizmetleriyle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırıyor.

İspanyol MapfreAsistencia’nın Türkiye iştiraki ofisi olarak yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda toplam 8 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, sunduğu hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.Türkiye’nin en büyük operasyon çağrı merkezlerinden birine sahip olduklarını vurgulayan, yılda 5 milyonu aşkın yardım talebini karşıladıklarını söyledi. Fenercioğlu, araç asistans hizmetleri başta olmak üzere; konut yardım, konut ve iş yeri onarım, hasar sistemleri çözümleri, seyahat yardım gibi alanlarda sunduklarıasistans hizmetleri ile müşterilerinin yanında olduklarının altını çizdi. Tur Assist’in, yüksek teknoloji ile donatılmış modern çağrı merkezinde, her biri alanında uzman 400'e yakın çağrı merkezi yetkilisinin bulunduğunu belirten Fenercioğlu, Türkiye’nin neresinde olursa olsun tüm müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet ulaştırmaya ve destek olmaya devam ettiklerini aktardı.Fenercioğlu, Tur Assist’in yol yardım hizmetleriyle seyahatlerde meydana gelebilecek kaza, arıza gibi beklenmedik sorunların giderilmesini ve yolculuk esnasında ulaşım, konaklama gibi diğer acil ihtiyaçların karşılanmasını sağladığının altını çizdi. Tur Assist’in en önemli iş kolları arasında yer alan araç asistans hizmetleri konusunda da bilgi veren Fenercioğlu, sigortalılık bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunan Joker hizmet paketlerine değindi., “Ülkemizde kasko poliçesi olmayan yaklaşık 10 milyon binek ve hafif ticari aracın asistans hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla iki yıl önce Joker hizmet paketimizi sigorta şirketlerinin beğenisine sunduk. Joker hizmet paketi, bu yıl geçtiğimiz yıla göre iki kat büyüyerek 5 bin araç sahibini daha risklerden koruyacak” açıklamasını yaptı. Fenercioğlu, sigorta şirketlerinin ciro, karlılık ve operasyonel verimliliklerini, acentelerin ise komisyon gelirlerini artıran Joker’in, sürücülere genişletilmiş yol yardım, yol kenarı onarım, oto cam, ikame araç, mini onarım, lastik onarım ve ferdi yardım gibi hizmetleri alma imkanı sağladığını aktardı.Türkiye’de trafiğe kayıtlı olduğu halde kasko poliçesi bulunmayan araçların da asistans hizmetlerinden yararlanmasına imkan tanıyan Joker, sigorta şirketlerinin ciro ve karlılığını artıran, operasyonel verimliliğini maksimum seviyeye çıkaran ve acentelerin komisyon gelirlerine katkı sağlayan bir ürün olarak dikkat çekiyor. Sektör verilerine göre, trafiğe kayıtlı 15 milyon binek ve hafif ticari araçtan sadece 5 milyonunun kasko poliçesi bulunuyor. Tur Assist, geliştirmiş olduğu Joker hizmeti ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek kasko poliçesi olmayan araç sahiplerini oldukça uygun fiyatlarla çeşitli asistans hizmetleriyle buluşturuyor. Araç sahipleri, Joker paketleri kapsamında genişletilmiş yol yardım, yol kenarı onarım, oto cam, ikame araç, mini onarım, lastik hasar onarım ve ferdi yardım gibi asistans hizmetlerinden faydalanabiliyor.Joker’in sigorta şirketleri, acenteler ve alternatif dağıtım kanalları tarafından yoğun ilgi görmesi üzerine genişletilmiş yol yardım, yol kenarı onarım, oto cam ve ferdi yardım hizmetlerinden oluşande Tur Assist’in dikkat çekici ürünleri arasında yer alıyor. Her iki ürüne de portföy büyüklüğü ve dağıtım kanalları performans avantajı nedeni ile en çok İstanbul’dan talep gelirken, önümüzdeki dönemde Ege Bölgesi ve Anadolu illerinden gelen taleplerde de artış bekleniyor. Türkiye’nin her noktasına yayılan geniş hizmet ağı üzerinden hızlı ve profesyonel hizmet alma imkanı sunan Joker genişletilmiş hizmet paketlerinin sigortalılık bilincine katkıda bulunması hedefleniyor.