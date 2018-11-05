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Volkswagen ticari araç’tan “0” faiz kampanyası devam ediyor
05 Kasım 2018, 14:27
Volkswagen Ticari Araç, yıl sonuna kadar tüm modellerinde 70 bin TL’ye 12 ay yüzde “0” kredi faiz fırsatına ek cazip indirim avantajları sunuyor.
Ürün gamında yer alan modellerine yönelik cazip fırsatlarına Kasım ayında da devam eden Volkswagen Ticari Araç, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanununda yapılan değişikliklerle birlikte, tüm ürünlerinde yıl sonuna kadar geçerli olacak ÖTV ve KDV indirimlerinin yanı sıra yüzde “0” kredi faiz imkanı da sunuyor.
Volkswagen Doğuş Finans (VDF) işbirliği ile Kasım ayına özel faiz kampanyası kapsamında, Volkswagen Ticari Araç’ın tüm modelleri 70 bin TL’ye 12 ay yüzde “0” cazip faiz oranıyla satın alınabiliyor.
12 ay vadeli krediye faiz yok
Kampanya kapsamında, Volkswagen Ticari Araç’ın ürün gamındaki modelleri için sunduğu indirimlere ve ÖTV/KDV indirimlerine ek olarak, 70 bin TL’ye 12 ay vadeli kredilerde yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor.
12 ay vadenin yanı sıra, 18 ay vadede yüzde 1.39, 24 ay vadede yüzde 1.69 ve 36 ay vadede yüzde 1.99 faiz oranı ile de kredi kullanılabiliyor.
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