Brisa, ihracatını hızla artırıyor

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05 Kasım 2018, 14:19

Türkiye’de lastiğin ve yeniliğin lideri Brisa, yılın ilk 9 ayında toplam satış gelirlerinde %38 oranında büyüme kaydetti.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa,2018 yılı üçüncü çeyrek dönemi finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, güçlü finansal yapısı ve katma değerli üretim anlayışıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda başarılı bir büyüme performansı sergiledi. Brisa, bu dönemde toplam satış gelirlerinde %38 oranında büyüme kaydetti. Yurtiçi satış gelirlerinde %31 artış sağlayan Brisa, yurtdışı satış gelirlerini de %54 artırdı ve yılın ilk dokuz ayında toplam 173,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sağlanan bu başarışirketin FAVÖK performansına da yansıdı ve FAVÖK seviyesinde %55’lik artışla 371,9 milyon TL’lik büyüklük elde etti. Bu dönemde şirketin toplam net karı da 75,1 milyon TL’ye ulaştı.Dünya lastik pazarında yılın ilk dokuz ayında, yenileme pazarı binek ve hafif ticari araç lastikleri segmentinde %2,7 seviyesinde, ağır ticari araç lastikleri segmentinde ise %2,6 seviyesinde büyüme gerçekleşti. Türkiye yenileme lastik pazarında ise tüketici ürünleri segmenti %3 daralırken, ticari araç lastikleri%9 oranında büyüme yakaladı.Brisa, %2 daralma yaşanan yurtiçi pazarda özellikle katma değeri yüksek ürünler segmentinde markaları ile pazarın üzerinde performans göstererek büyüme kaydetti ve pazar payı kazandı.Bu dönemde Brisa’nın Ar-Ge, üretim, dijital dönüşüm ve yenilikçi hizmetler alanında attığı güçlü adımlar ile başarılı bir büyüme performansı gerçekleştirdiğini belirten”Rekabetin arttığı yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda, teknoloji yatırımlarımız ile katma değerli ürün geliştirme kabiliyetimiz, sahadaki güçlü varlığımız ve lastiğin ötesinde değer sunan yenilikçi hizmetlerimiz ile hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. İhracatımıza hız kazandırmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor ve bu yönde marka yatırımlarımıza devam ediyoruz. 70 ülkede 6000 satış noktasında ülkemizi temsil ediyoruz. Bu dönemde,daralan Avrupa pazarında Türk mühendislerimizin ürettiği, ülkemizin yerli lastiği Lassa markamızla pazarın üzerinde büyüme kaydettik. Uluslararası ölçekte tercih edilirliğimizi ve ihracatımızıhızla artırıyoruz.Yurtiçinde ise hem lastiğin hem de yeniliğin lideri olarak cesaretle yol alıyoruz. Aksaray’da inşa ettiğimiz, sektörümüzün ilk akıllı fabrikası olma özelliği ile ülkemizde örnek bir teknoloji üssü olan ikinci fabrikamızda çalışmalarımızı hızlandırdık. Fabrikamızdaki ilk üretimlerimizi ihracat pazarlarına sunmaya başlamanın gururunu yaşıyoruz. Diğer yandan İzmit Fabrikamızda yer alan ve geçen yıl belgelendirilen AR-GE Merkezimizde, yerli üretim, yerli tedarikçi ve yerli hammadde geliştirme çalışmaları devam ediyor. Artan üretim ve ARGE gücümüz, dijital dönüşümde attığımız yenilikçi adımlar ve müşterilerimize sunduğumuz değer ile liderliğimizi pekiştiriyoruz. Büyümemizi sürdürülebilir kılarak, 2700’ün üzerinde çalışanımız, 1400 satış noktasında 12.000’e yakın çalışandan oluşan bayi ağımızla birlikte ülkemize iş ve aş sağlıyoruz” dedi.Brisa’nın finansal performansına değinenise, şirketin kur dalgalanmalarına karşı hedgingmekanizmalarını etkin bir şekilde kullandığını belirterek şunları söyledi: ”Kredilerimiz ağırlıklı olarak 7 yıl vadeli, uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır. Sözkonusu kısım, sabit faize ve TL’ye önceden bağlandığı için para piyasalarındaki dalgalanmadan kısıtlı etkilendik.”Brisa; Lassa, Bridgestone, Dayton, Bandag, Kinesis markalarının yanı sıra, Otopratik, Propratik, Lastiğim, lastik.com.tr, Probox, Bridgestone Box, Profleet, Mobilfix, Filofix gibi yenilikçi satış kanalları ve hizmetleriyle de hem bireysel hem kurumsal müşterilerinin yolculukları boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.