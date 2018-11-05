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EuroTurk Lojistik ve Transtur'un Kroneleri
05 Kasım 2018, 12:52
Türk nakliyecisinin vazgeçilmez bir markası haline gelen Krone, 15 adet Mega Liner teslimatı gerçekleştirdi.
Türk nakliyecisinin vazgeçilmez bir markası haline gelen Krone, Tire fabrikasında düzenlenen teslimat töreninde Türkiye’deki faaliyetlerine yeni başlayan İngiltere merkezli EuroTurk Lojistik’e 10 adet Mega Liner teslimatı gerçekleştirdi. Bir diğer teslimat töreninde ise Kayseri merkezli Transtur’a 5 adet Mega Liner teslimatı gerçekleştirildi.
Bir mega treyleri ilk kez üreten ticari araç üreticisi ünvanına sahip olan Krone, Türkiye’deki faaliyetlerine yeni başlayan EuroTurk Lojistik’e 10 adet Mega Liner teslimatı gerçekleştirdi. Avrupa yollarındaki faaliyetlerini uzun süredir devam ettiren EuroTurk böylece Türkiye’den başlayacağı yolculuğunda Krone’yi tercih etmiş oldu. Kayseri’deki teslimat töreniyle Transtur’a 5 adet teslim eden Krone, Mega Liner teslimatlarını sürdürmüş oldu.
Tire fabrikasında 2012 senesinden beri üretimini sürdüren ve Türk nakliyecisiyle olan ilişkisini sağlamlaştıran Krone, kullanıcılarına üst düzey kaliteye daha uygun fiyatla ve cazip ödeme seçenekleriyle erişim imkanı sunuyor.
Krone’nin Tire fabrikasında düzenenlenen teslimat töreninde Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün ve Krone Bölge Satış Yöneticisi Erkan Şenyurt, EuroTurk Lojistik Genel Müdürü Suat Atalay’ı ağırladılar. Teslimat töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Rıza Akgün, “EuroTurk Lojistik İngiltere’deki faaliyetlerinden tanıdığımız, bildiğimiz bir firmadır. İşlerini oldukça profesyonel yapan ve satın alma kararlarında maksimum titizlikle hareket eden EuroTurk Lojistik’in Türkiye’deki ilk tercihi olmaktan gurur duyuyoruz. Mega treylerimizin onların her türlü ihtiyacını karşılayacağını biliyoruz, hayırlı olsun.” şeklinde konuştu. EuroTurk Lojistik Genel Müdürü Suat Atalay ise yaptığı açıklamada, “Mega treylerin mucidinden 10 adet Mega Liner alarak Türkiye’deki faaliyetlerimize başlamış olmaktan ötürü çok mutluyuz. Krone’nin Avrupa genelinde ve Türkiye’de olumlu referansı çok yüksek seviyede. Kalite, sağlamlık ve uzun ömürlülük konularında kendini kanıtlamış bir firma olmasıyla birleşince bu kararı verdik. Bizi bugün İzmir’deki bu güzel tesiste ağırladılar, hem bunun için hem de bu güzel tesisi ülkemize kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.
Kayserili Transtur’a ise 5 adet Mega Liner teslim edildi.
Transtur’un Kayseri’deki merkezinde gerçekleşen teslimat töreninde firma sahibi Celal Turgut, Krone’nin Bölge Satış Yöneticisi Kemal Sungar’ı ağırladı. Krone adına Celal Turgut’a plaket verilirken, Transtur’un filosuna yeni kattığı 5 adet Mega Liner’ın teslimatı gerçekleştirildi.
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