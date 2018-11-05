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Otomotiv sektörü ivme kazanacak

Otomotiv sektörü ivme kazanacak

Tarih 05 Kasım 2018, 12:33

Otomotiv sektöründeki ÖTVve KDV indirimleriyle ilgili görüşlerini paylaşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, açıklanan kararın sektör adına canlandırıcı ve çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.


Vergi indirimi ile ilgili hükümetin aldığı bu önemli kararın teşvik kapsamındaki sektörlere olumlu etki edeceğine inandığını dile getiren Eroldu, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden otomotiv adına da ayrıca önemliolduğuna dikkat çekti. Eroldu, “Hükümetin ÖTV ve KDV indirim kararını çok olumlu karşılıyoruz. Bu karar sektörümüze hız kazandıracaktır. Yılın son iki ayı için beklentilerimizi ve üretim programlarımızı güncelledik; teşviklerin etkisiyle kasım ve aralık aylarında pazarın önemli miktarda  artacağını öngörüyoruz.Bu uygulama, ülkemiz otomotiv sanayi üretimine de olumlu yansıyacaktır” dedi.

Yeni KDV ve ÖTV uygulamaları  açıklandı. Hükümetin yaptığı açıklamaya göre, 1 Kasım-31 Aralık 2018 döneminde geçerli olacak vergi indirimlerine göre, motor hacmi 1600 cc’ye kadar olan ve ÖTV matrahı 120.000 TL’yi aşmayan otomobiller ile Combi araçlarda  ÖTV 15 puan indirildi. Ticari araçlardan alınan KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü. Türkiye’nin öncü otomotiv kuruluşlarından olan ve bu yıl otomotiv sanayisindeki 50. yılını kutlayan Tofaş’ın CEO’su Cengiz Eroldu, açıklanan vergi indirimlerinin Türk otomotiv sanayisi için destekleyici ve olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak bu uygulamanın araç almak için önemli bir fırsat yaratacağını belirtti..
Bursa’da yer alan Tofaş fabrikasında, iç ve dış pazarlar için, aynı anda hem binek hem de ticari araç ürettiklerini hatırlatan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Son aylarda otomotiv sektöründe yaşanan daralma bu yönde bir teşviğe ihtiyaç duyulduğunu gösteriyordu. 24 Eylül tarihinde atılan ilk ÖTV adımının ardından, yılın son iki ayına girerken açıklanan son ÖTV ve KDV indirimleri sektörümüze canlılık getirecektir. Hükümetin aldığı bu değerli kararı ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv açısından ayrıca önemli adlediyorum. Bu karar ile yılın son iki ayında iç pazar canlanacak ve otomotiv sanayi üretimimiz olumlu etkilenecektir” dedi.

Eroldu sözlerini “Tofaş olarak enflasyonla mücadele kapsamında gerekli adımlarımızı geçen aylarda atmıştık. Diğer yandan, kendi çatımız altında faaliyet gösteren finansman şirketimiz KFK(Koç Fiat Kredi) ile müşterilerimize sunduğumuz 0 faiz uygulamımızı önümüzdeki aylarda da sürdürüeceğiz” diyerek sürdürdü. Hükümetin yerli üretimi destekleyici bir diğer adımı olan makam araçlarına getirilen yerli üretim zorunluluğuyla ilgili görüşlerini de paylaşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Bu anlamda atılan adımları çok olumluve otomotiv sanayimizi destekleyici buluyoruz” ifadelerini kullandı.



 

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