TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Nissan Türkiye'den rekor pazar payı

Nissan Türkiye'den rekor pazar payı

Tarih 05 Kasım 2018, 11:30

Nissan Türkiye marka sıralaması ve pazar payında rekor sonuçlara ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre NISSAN Türkiye, Ekim ayında binek araçlarda elde ettiği %9,5 pazar payıyla en çok satan ikinci marka oldu. NISSAN’ın Türkiye’de satışa sunduğu 5 binek modelden 4’ü kendi segmentinde en çok satan model olma başarısını gösterdi.

Japon otomotiv devi NISSAN, binek araçlarda pazar payı ve marka sıralamasında Ekim ayını 2. tamamladı. Binek araçlarda %9,5 Pazar payı elde eden NISSAN, QASHQAI, X-TRAIL, JUKE, MICRA modelleri kendi segmentlerinde en çok satılan ürünler oldu.

NISSAN’ın Ekim ayı performansını değerlendiren NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK, “Elde ettiğimiz başarıda, müşterilerimize en iyi ürünü en ideal koşullarda sunma çabamızın, onların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte hazırladığımız %0 finansman kampanyasının etkisi yüksek. Özellikle SUV segmentindeki liderliğimizi perçinleyen bu başarı, müşterilerimizin bize ve ürünlerimize olan güveninin bir göstergesi. Önümüzdeki iki ayda da ÖTV ve KDV indirimlerini tamamıyla fiyatlarımıza yansıtarak ve müşterilerimize en ideal koşulları sunarak tüketici faydasını en üst seviyede tutacağız.” dedi.

Sınıfının öncüsü ve lideri kompakt SUV modeli QASHQAI, Ekim ayında tüm pazarda en çok satan 4. model oldu. NISSAN’ın vazgeçilmez şehir otomobili MICRA, B-Hatchbacksegmentindeki liderliğine ek olarak tüm segmentlerde en çok satan 9. model oldu. NISSAN’ın D-SUV modeli X-TRAIL ve B-SUV modeli JUKE da kendi segmentlerinin en çok satan modelleri oldu.

Ekim ayında toplam otomobil pazarında 1652 adetlik satışla %7,7 pay elde eden NISSAN Türkiye, bu alanda da bu zamana kadarki en yüksek pazar payını elde ederek, marka sıralamasında 5. sırada yer aldı.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Prometeon 115 milyon dolar yatırım yapacak

 Prometeon 115 milyon dolar yatırım yapacak Prometeon Lastik Grubu, 2 katına çıkaracağı ihracat hacmiyle de Türkiye’nin dış ticaret dengesine önemli bir katkıd...

Kordsa, 2018’in üçüncü çeyreğini büyüme ile kapattı

 Kordsa, 2018’in üçüncü çeyreğini büyüme ile kapattı Kordsa, 2018’in üçüncü çeyreğini de kârlı rakamlarla geride bıraktı.
Vahit MAHMATLI
Yapacak çok iş var!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı