Karsan Jest Electric Avrupa’da pazara çıkacak

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05 Kasım 2018, 18:09

Karsan, BMW ve Dana işbirlikleri ile ürünlerini yeni bir aşamaya taşırken, 2019 yılında Avrupa pazarında Jest'in elektrikli versiyonu ile öncü üretici olarak yer almaya hazırlanıyor.









Karsan’ın bu yeni yolcu taşıma araçları hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. Jest Electric ile ilgili olarak Ürün Pazarlama Yöneticisi Mustafa Çoban fuar ziyaretçilerine bilgi verdi.













26 kişiye varan yolcu kapasitesi, yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve benzersiz tırmanma performansıyla ön plana çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz ve çevreci yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde binek otomobilleri aratmıyor.









Karsan Ürün Pazarlama Yöneticisi Mustafa Çoban.

































































Biz Karsan olarak tamamen amacına uygun özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş yolcu taşımacılığına yönelik ürünler sunuyoruz. Dönüştürülmüş devşirilmiş ürünler sunmuyoruz.“Jest Electric, hibrit bir araç değil. Özelikle motor ve güç aktarma organları tamamen elektrikli sisteme göre tasarlanmış, üretilmiş ve oluşturulmuş bir araç. Araç motoru BMW’nin i3 ve i8 modellerinde kullandığı motor, batarya ve şarj ünitelerinden oluşuyor. BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 Bg güç ve 290 Nm tork üretiyor ve tek oranlı şanzımanla güç aktarımı yapılıyor. Bunların üzerine Karsan mühendisleri kendi yazılımlarını geliştirdiler. Bu temel üstüne Karsan mühendisleri bir minibüs için gerekli olan yazılımı geliştirdiler.Jest Electric şu an için tanesi 33 ve 66 kW olan iki batarya paketi ile sunulacak. Ortalama 165 kilometrelik bir menzil değeri veriyoruz. Bu menzil aracın çalıştığı yola ve yolun sağladığı rejenerasyon kapasitesine göre uzayabilir.Araç geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1, 2 saatte şarj olabiliyor. Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarjedebiliyor. Ayrıca Jest Electric’te kullanılan BMW üretimi bataryalar için 3 yıl ya da 120 bin kilometre pil garantisi veriliyor. Bir bataryanın 250 kg ağırlığı var.Şarj süresi hızlı şarjda 2,5 saat, normal şarjda 16 saat. Hızlı şarjda 400 voltluk bir gerilim, sanayi tipi bir şebeke gerekiyor. Yavaş şarj da normal ev elektriği ile şarj süresi, ancak farklı kilowattlar veya güçlendiricilerle şarj süresini kısaltılabiliyor.Bu değerler değişebiliyor. Biz bu rakamları açıklarken en kötü koşullardaki beklentileri karşılayacak rakamları ifade ediyoruz.Jest’te konfor ve aydınlatma için elektrik sistemi iyi için normal bir akü var, farlar için müzik sistemi için bir elektrik sistemi var. Jestle 12 volt Atakta iki adet 12 volt bunlar sistemi destekliyor.Klima için ise aracın bataryasından faydalanıyoruz.Normal dizel minibüse göre aracımız biraz daha güçlendi azami ağırlığı 5 ton düzeyinde Jest Electic’in. Şu anda Avrupa versiyonunda 26 kişiye kadar kapasitesi var. Bu kapasite aldığınız güç paketine göre değişiyor.Fren ve benzeri sistemler için ayrı kompresörler ve motorlar var, onlar da ana bataryadan çekiyorlar. Direksiyon pompası için Atak frenleri havalı onun için gerekiyor. Kompresörler de elektrikli olarak çalışıyor, kapılar bataryadan alıyor, aynı şekilde aydınlatma sistemi de bataryadan güç alımı yapıyor.İkinci bir elektrik sistemi var yan sanayi desteği ve çalışma için. Biz çok yoğun enerji tüketen sistemler için ana bataryayı kullanıyoruz klima bunlardan biri.Jest Electric’in çok kısa süre içinde seri üretimine başlanacak ve Avrupa’dan alınan siparişlerin 2018 yılı bitmeden teslimatları yapılacak.Jestronic de Avrupa pazarı için geliştirilen bir araç. Ama Türkiye’de de çok farklı projeler olduğu için talep görüyoruz, gerek kamu kuruluşları gerek belediyeler gerek özel kuruluşlar tarafından araca yoğun bir talep var. Onlara da cevap verecek şekilde çalışma içindeyiz.