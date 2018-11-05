Karsan elektrikli araçları ile 2019’da Avrupa’da

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05 Kasım 2018, 18:09

Karsan, BMW ve Dana işbirlikleri ile ürünlerini yeni bir aşamaya taşırken, 2019 yılında Avrupa pazarında Jest ile yer almaya hazırlanıyor.









Karsan’ın bu yeni yolcu taşıma araçları hakkında fuarda ziyaretçilere bilgi verildi. Jest Electric ile ilgili olarak biz de Ürün Pazarlama Müdürü Mustafa Çoban’dan bilgi aldık.



















Karsan Ürün Pazarlama Yöneticisi Mustafa Çoban.

































































Biz Karsan olarak tamamen amacına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş yolcu taşımacılığına yönelik ürünler sunuyoruz. Yük taşıma amaçlı araçlardan dönüştürülmüş ürünler yerine tamamen yolcu taşıma amaçlı üretilmiş bir ürün gamımız var.“Jest Electric, tamamen elektrik motorlu bir araç. Bu amaçla kullanılan sistemler aynı zamanda BMW’nin i3 ve i8 modellerinde de kullandığı motor, batarya ve şarj ünitelerinden oluşuyor. BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 Bg güç ve 290 Nm tork üretiyor ve tek oranlı şanzımanla güç aktarımı yapılıyor. Bu yapının üzerine Karsan mühendisleri minibüs için gerekli olan yazılımı geliştirerek araca entegre ettiler.Jest Electric şu an için 33 ve 66 kW olan iki batarya paketi ile beraber sunulacak. İkili pil paketi ile ortalama 165 kilometrelik bir menzil değeri sunuyoruz. Bu menzil aracın kullandığı yardımcı sistemlerle kısalabilir veya çalıştığı yola ve yolun sağladığı rejenerasyon (fren enerjisini geri kazanma) kapasitesine göre uzayabilir.Araç geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 6 saat, hızlı şarj istasyonlarındaysa 0.7 saat içinde %80 kaapasiteye kadar şarj olabiliyor. Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor. Ayrıca Jest Electric’te kullanılan BMW üretimi bataryalar için 4 yıl ya da 120 bin kilometre pil garantisi de sunuluyor. Bir bataryanın yaklaşık 250 kg ağırlığı var.Hızlı şarjda 125A, 400 voltluk bir gerilim, sanayi tipi bir şebeke gerektiriyor. AC şarj için ise 32A’e kadar desteklenebiliyor. Tabi kullanılan şarj cihazı ve şebeke altyapısı şarj süresini kısaltılabiliyor.Jest’te konfor, aydınlatma, müzik sistemi gibi ekipmanlar 12 volt’luk normal akü ile karşılanıyor. Klima ve ısıtma gibi fonksiyonlar ise aracın bataryasından güç alıyor.Jest Electric 26 kişiye kadar yolcu kapasitesi sunuyor. Bu kapasite aldığınız güç paketine göre değişiiklik gösterebiliyor.Jest Electric modelimiz Kasım ayı içinde seri üretime geçmesini planlıyoruz ve Avrupa’dan alınan ilk siparişlerin de 2018 yılı bitmeden teslimatlarını yapacağız.Jest Electronic aslında Avrupa pazarı için geliştirilen bir araç. Ama Türkiye’de de farklı projeler olduğu için talep görüyoruz, gerek kamu kuruluşları gerek belediyeler gerek özel kuruluşlar tarafından araca ilgi var. Onlara da cevap verecek şekilde çalışmalarımız devam ediyor.26 kişiye varan yolcu kapasitesi, yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve benzersiz tırmanma performansıyla ön plana çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz ve çevreci yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde binek otomobilleri aratmıyor.