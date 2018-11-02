Smart EQ Türkiye’de

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02 Kasım 2018, 11:28

Dördüncü nesilde smart, ailenin bütün üyelerinde yüzde 100 elektrikli, 0 emisyonlu sürüş sunmaya başladı.

Yüzde 100 elektrikli olan smart EQfortwo 156.600 TL’den başlayan fiyatlarla, Türkiye’de Kasım ayı itibarıyla satışa sunuluyor. Oldukça yüksek kapasiteli lityum-iyon bataryalar tüm modellerde standart olarak bulunurken, ev tipi standart prizlerde yüzde 10 şarj seviyesinden yüzde 80’e kadar 6 saatte şarj edilebilen smartmodelleri için, Türkiye’de 22 kW’lık dahili şarj dönüştürücüsü standart olarak sunuluyor. Bu 3 fazlışarj ünitesi sayesinde şarj istasyonlarında ya da evinizdeki Wallboxlar’da yüzde 10’danyüzde 80’e kadar 40 dakikadan kısa bir sürede smartEQ modellerini şarj edebilmek mümkün oluyor.Yeni smart’ın arka kısmında 60 kW (81 HP) gücünde bir elektrik motoru görev alıyor ve gücünü sabit bir aktarma sistemi üzerinden arka tekerleklere aktarıyor. Yüksek çekiş gücüne sahip motor, henüz ilk hareket anından itibaren 160 Nm tork üretiyor. Yüksek performanslı lityum-iyon bataryaların sağladığı 160 km’lik menzil (NEDC standartlarıyla ölçüme göre), şehir içinde sıfır emisyon ile mobil olma imkânı sunuyor. Öngörülen menzilin olumsuz etkilenmemesi için maksimum hız 130 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılıyor.Elektrikli motorun güç karakteristiği sayesinde sistem tek bir dişli ile yetiniyor, böylece vites değiştirme gerekliliği de ortadan kalkıyor. Bu durum sıkışık trafikte kullanım kolaylığını beraberinde getiriyor. Geri manevralarda ise motor tersine çalışıyor.Elektrikli smart farklı sürüş seçenekleriyle donatılıyor. Sürücü, standart sürüş modu dışında ECO modunu da tercih edebiliyor. Söz konusu sürüş modu çok daha yüksek bir sürüş verimliliği sunuyor. ECO sürüş modunda maksimum hız kısıtlanırken gaz pedalı hassasiyeti de değiştiriliyor ve enerji geri kazanım seviyesi en üst düzeye çıkartılıyor. Enerji geri kazanımı kapsamında süzülme veya fren anında kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Radar tabanlı enerji geri kazanım sistemi sürüş istikametindeki trafik durumunu denetliyor. Sistem, trafik akışını tespit eden radar sensörlerinden gelen verilere bağlı olarak enerji geri kazanımını anlık olarak ayarlıyor.Yeni elektrikli smart EQ da, smart’ın geleneksel atak ve kıvrak sürüş özelliklerini sürdürüyor. Konvansiyonel içten yanmalı motora sahip versiyonla birebir aynı olan kısa dönüş çapı önemli bir rol üstleniyor. İki kişilik versiyonun 6,95 metrelik dönüş çapı park ve manevraları kolaylaştırıyor. Yüksek seviyede kişiselleştirme olanakları sunan yeni elektrikli smart EQ fortwo beklentileri en iyi şekilde karşılıyor.Enerji tasarrufu sağlamak ve buna bağlı olarak menzili artırmak üzere elektrikli smart ön iklimlendirme sistemiyle donatılıyor. Böylece kullanıcı arzu edilen kabin içi ortam sıcaklığını araç prize bağlı veya şarj halindeyken önceden ayarlayabiliyor. Sıcak yaz günlerinde serin, soğuk kış günlerinde sıcak bir karşılama mümkün oluyor.Elektrikli smartEQ modelleri içten yanmalı motora sahip smart modelleri gibi zengin bir donanımla sunuluyor. Güç göstergesi ve batarya göstergesi gibi ek göstergeler standart olarak sunulurken, ısıtmalı direksiyon özelliğini beraberinde getiren kış paketi isteğe bağlı olarak sunuluyor. Yine isteğe bağlı olarak sunulan elektrikli sürüş tasarım paketi ile birlikte tamamen özgün bir görünüm elde edilebiliyor. Elektrikli smart EQfortwo modelinde de sunulan ve kişiye özel çözümler üreten smart BRABUS kişiselleştirme programı sayesinde kullanıcının renk ve özel donanım beklentilerinin neredeyse tamamı karşılanıyor.Mercedes-Benz, otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanmasında hızlı bir yol alıyor. 2022 yılına kadar ürün gamındaki bütün otomobillerin elektrikli versiyonlarının da olacağını duyuran Mercedes-Benz, smart’tan en büyük SUV modeline kadar tüm segmentlerde farklı elektrikli çözümleri sunacak. 130’un üzerinde elektrikli araç modeli için 48 Volt ile desteklenen motor seçeneklerinin yanı sıra zengin bir prizden şarj edilebilir hibrit otomobil çeşitliliği ve ayrıca tamamen elektrikli otomobillersöz konusu olacak. Mercedes-Benz’in otomobil pazarına yönelik elektrikli araç atağı yeni teknoloji ve ürün markası olan EQ markasıaltında toplanıyor. Mercedes-Benz markasının en önemli iki değerinden olan “Duygu ve Zekâ” kavaramlarını temsil eden, markanın yeni sloganıile birleşiyor.EQ markası, geleceğe dair bir fikir vermesi ile birlikte avangard, farklı bir estetikle şekilleniyor. Marka atmosferi; koyu ahşap renkleri ile aracılığıyla konforu desteklerken, teknik olarak serin bir ortam oluşturuyor. Yenilikçi materyallerin ve mavi ışık aksamlarının eklenmesi, farklı ve vizyoner bir hava katıyor. Renk şeması, siyah, gümüş ve beyazın tipik olarak parlak EQ Mavisi ile birleşimi, geleceğe yönelik bir teknoloji markasını nitelendiriyor. Analog dünyayı dijital dünyaya döndüren grafik unsurlar, ulaşılabilirlik havası sağlamak için estetik bir şekilde uygulanıyor.