NISSAN’dan yüzde sıfır faiz desteği

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01 Kasım 2018, 15:03

Kasım ayında başlayıp yıl sonuna kadar %0 faiz avantajı sunuyor.

Türkiye’deki 25. Yılını kutlayan NISSAN, Kasım ayında başlayan ve yılsonuna kadar devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerini 30Kasım’a kadar geçerli olacak %0 faiz kampanyasıyla destekliyor. Tüm modellerde faiz oranını “%0” olarak belirleyen NISSAN, 50 bin TL’ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade imkânı sunuyor.: “ÖTV ve KDV indirimlerini, son dönemde Otomotiv sektöründe yaşanan düşüşü durduracak ve talebi yeniden canlandıracak çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Biz de NISSAN olarak Kasım ayında mevcut fiyatlarımızı koruyarak, ÖTV ve KDV indiriminin tamamını tüketicimize yansıtarak hükümetimizin attığı bu adıma destek veriyoruz.Ayrıca Ekim ayında başlattığımız tüm modellerde %0 faiz kampanyasını Kasım ayında da sunarak tüketici faydasını en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.Kampanya kapsamında segmentinin yaratıcısı ve 2007-2017 yılları arasında Türkiye’nin en çok satan SUV modeli NISSANQASHQAI otomatik vites seçeneğinde Kasım ayı boyunca 13.400 TL ÖTV indirimiyle 121.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Dizel QASHQAI’ler ise 136.920TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.NISSAN QASHQAI aynı zamanda 40 bin TL’ye%0 faiz avantajıyla 12 ay vadeli finansman desteği ile araç sahibi olmak isteyenleri bekliyor.NISSAN’ın bir diğer modeli, dünyanın en çok satan SUV modeli X-TRAIL ise ÖTV indirimine ek %0 faiz ve 12 ay vadeli 40 bin TL finansman desteği ile 188.000TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.NISSAN SUV ailesinin genç ve dinamik üyesi JUKE11.730 TL’lik ÖTV indirimiyle 87.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 24 bin TL ve 12 ay vadeli, %0 faizli finansman desteği ile SUV sınıfına adım atmak isteyenleri bekliyor.NISSAN'ın vazgeçilmez şehir otomobili MICRA’lar,otomatik vitesli versiyonlarda 8.080TL’lik ÖTV indirimiyle 70 bin 870TL’den başlayan fiyatlar ve 24 bin TL için 12 ay %0 faiz fırsatı ile NISSAN Yetkili Satıcıları’nda olacak.NISSAN Intelligent Mobility teknolojileriyle SUV konforu, gücü ve taşıma kapasitesiyle dikkat çeken NISSAN’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA, Kasım ayı boyunca 17 bin 950 TL KDV indirimiyle 107 bin 950TL’den başlayan fiyatlara ek olarak, 50bin TL için 12 ay %0 faiz avantajı ile satışta olacak.