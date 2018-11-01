Volvo I-Shift Dual Clutch Seri Uluslararası Taşımacılık Filosunda

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01 Kasım 2018, 14:00

Volvo'nun çok özel donanım seviyesine sahip FH çekicisi Seri Uluslararası Taşımacılık Filosunda yerini aldı.

Uluslararası nakliye firmalarının ve sürücülerinin en gözde çekici markalarından biri olan Volvo, çok gelişmiş standartlara sahip çözümler sunmasıyla sektörde ilgi ve beğeni topluyor.

Volvo markası 750 bg'lik motoru I-Shift şanzımanlar tek ve çok çeker özellikleri ve 25 yılı geride bırakan güvenlik ve konfor özellikleri ile birlikte endüstriyel estetiğin çizgilere sahip çekicisi ile beğeni topluyor.



Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Bülent Yılmaz filomuza çok gelişmiş özel versiyon çekiciyi kattık bu araç sadece bizim için prestij aracı olması ile birlikte işletme ekonomisine yaptığı katkılar ilede önemli olduğunu ifade etti. Mühendis kökenli olan ve çeşitli markalarda satış sonrası hizmet konusunda uygulamadan sorumlu üst düzey yönetici olarakta hizmet veren Bülent Yılmaz aracın teknik özellikleri ile ilgilide şunları söyledi. Aracımız yüksek kabin, 540 Bg'lik motora sahip I-Shift şanzımanın en gelişmişi olan Dual Clutch (çift kavramalı debriyaj sistemi) ile motor gücünü diferansiyele aktarıyor. Oradanda tekerlere ve yola aktarıyor. (Dual Clutch) çift kavramalı debriyaj sistemi vites değişimi sırasında oluşan güç kayıplarını büyük oranda azaltmaktadır. Böylece yakıt tüketimimiz azalırken ortalama süratimiz artıyor. Özellikle rampa çıkışlarda vites değişimleri esnasındaki zaman kaybı nedeniyle araç hız kaybetmekte ve kısa bir süre sonra tekrar vites küçültme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar hem yakıt sarfiyatının artmasına , hemde aracın ortalama hızının düşmesine neden olmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için hızlı servis verebilmek bizim için önemli hale gelmiştir. (Dual Clutch) Çift kavramalı sistemde vites değişiminin çok hızlı olması nedeniyle (Vites değişimleri neredeyse hissedilmemektedir) özellikle rampa çıkışlardaki hız kaybı minimum’a inmekte ve daha az vites değişimi olmaktadır. Bu da ekonomi ve ortalama hız açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Sürücünün ayrıca vites değişimi sırasındaki ivmelenmelerden dolayı oluşan zorlanmaların mekanik sisteme ve yüke verdiği etkide büyük oranda azalmaktadır. Bu darbe etkisinin azalması nedeniylede hem Lastikleri ve hemde yol yüzeyinide koruyoruz. Böyle bir aracı filomuza kattık ayrıca bu araç kullanan sürücü içinde verilen değerin bir göstergesini oluşturdu dedi.





































































Volvo Trucks elektronik sürüş yardımcıları ile birlikte bağımsız ön süspansiyon IFS, Dual Clutch (ön hazırlık yapan ve kesintisiz vites değişimi sağlayan) sistem gibi mekanik donanımlarda sunuyor.Bu donanımlara sahip olan Performance Edition serisi olarak adlandırılan FH 540 4x2 çekici Seri Uluslararası Taşıma’nın filosunda yerini aldı.Seri Uluslararası Taşıma'nın yeni çekicisi bu donanım seviyesinde ve Dual Clutch özelliğine sahip Türkiye'de yola çıkan ilk çekicilerden biri oldu.