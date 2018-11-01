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Otomotiv sektörüne hayati destek geldi

01 Kasım 2018, 13:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomotiv sektörünü de kapsayan KDV ve ÖTV indirimlerini açıkladı.



1 Kasım-31 Aralık 2018 dönemini kapsayan vergi indirimine göre, motor hacmi 1600 cc altında ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV yüzde 30’a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV yüzde 35’e indirildi. Ticari araçlardan alından KDV oranı ise %18’den %1’e düşürüldü.



Söz konusu düzenleme, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından 2018 yılına damgasını vuracak ve otomotiv sanayii ve sektörüne derin bir nefes aldıracak çok pozitif bir gelişme olarak karşılandı. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde sektöre yaşam enerjisi verecek bir dizi adımlar atıldı. Alınan bu isabetli kararları otomotiv sektörü için hayati bir destek olarak nitelendiriyoruz ve konuyla yakından ilgilenen başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve bizi can kulağıyla dinleyen Bakan Yardımcılarımıza teşekkürü özellikle bir borç biliyorum” dedi. OSD Başkanı Haydar Yenigün, ister yeni bir otomobil ister yeni bir ticari araç satın almayı düşünenler için harika bir fırsat yaratan bu önemli adımın aynı zamanda sektörde oluşan stokları eritmek için çok nokta atışı bir karar olduğunu da vurguladı.



Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında yılın ikinci yarısından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Yıla 1 milyon adet hedefiyle başlayan Türk otomotiv sektörü, yaşanan gelişmeler ışığında hedeflerini aşağı yönlü revize etmek durumunda kaldı. İç pazarda yaşanan yavaşlama ile birlikte otomotiv sektörü temsilcilerinin gözü hükümetten gelecek iç pazarda satışı canlandıracak teşviklere çevrildi. Sektörü rahatlatan açıklama ise, başından beri otomotiv sektörünün sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün ise söz konusu düzenlemeyi 2018 yılına damgasını vuracak, sektöre derin bir nefes aldıran çok pozitif bir gelişme olarak karşıladıklarını belirtti. Yenigün, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde sektöre yaşam enerjisi verecek ÖTV ve KDV indirimlerini içeren bir dizi adımlar atıldı. Alınan bu isabetli kararları otomotiv sektörü için hayati bir destek olarak nitelendiriyoruz.Bizi ilk görüşmeden bu yana can kulağıyla dinleyen ve sektörün tüm sorunlarını büyük bir ciddiyetle ele alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarımız Bülent Aksu ve Osman Dinçbaş ile kurduğumuz kusursuz iletişim, bu çözümün ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. Ayrıca, bu süreçte vermiş oldukları destek, çözüm odaklı yaklaşımlarla konuları takip ederek sonuçlandırmaları sanayimizin sürdürülebilir rekabetçiliği açısından çok büyük önem arz etmiştir. Kendilerine en içten teşekkürlerimizi sunarız” dedi. 2 aya yakın bir zamandır Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çok yakın bir çalışma temposu içinde olduklarını belirten Haydar Yenigün, Türk otomotiv sanayinin çatı kuruluşu OSD olarak yaptıkları bu görüşmeleri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren STK’larla beraber yürüterek Türk otomotiv sektörünün ortak çözüm bekleyen konuları için tek yürek hareket edebilmiş olmalarının önemine ayrıca dikkat çekti.



OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, motor hacmi 1600 cc altında ÖTV matrahı 120 bin TL’ye kadar olan otomobillerde ÖTV’nin 15 puan indirilmesini ve ticari araçlardan alından KDV oranının ise %18’den %1’e düşürülmesini ise sektörün tam ihtiyacı olan bir karar olarak nitelendirdi. Haydar Yenigün, ister yeni bir otomobil ister yeni bir ticari araç satın almayı düşünen için harika bir fırsat yaratan bu önemli adımın aynı zamanda sektörde oluşan stokları eritmek için çok nokta atışı bir karar olduğunu da vurguladı.







